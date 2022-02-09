Порядка 830 тысяч югорчан завершили вакцинацию от COVID-19

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829 603 югорчан завершили вакцинацию от новой коронавирусной инфекции. Данные озвучила губернатор Югры Наталья Комарова в ходе заседания регионального оперштаба по борьбе с COVID-19.
«По данным Депздрава Югры за весь период вакцинации в регион поступило 1 292 449 комплектов вакцин против коронавирусной инфекции. На 8 февраля привиты первым компонентом 866 631 человек (86 % от числа граждан, которые при желании могут сделать прививку). Завершили вакцинацию 829 603 человек (82,3 % от названного выше числа граждан), — доложила Наталья Комарова и добавила, что ревакцинации подлежат 417 394 жителя региона, из них ревакцинировано 43%.
По данным тепловой карты стопкоронавирус.рф в Югре показатель коллективного иммунитета составляет 58%. В среднем по России цифра достигла 64,1%.
В ходе заседания регионального оперштаба директор департамента здравоохранения Югры Алексей Добровольский рассказал, что в округе за минувшие сутки госпитализировано для стационарного лечения 193 пациента, продолжают лечиться в ковидных отделениях и больницах округа — 1 487 человек.
«Коечный фонд достаточный, при необходимости может быть увеличен. Реанимационный коечный фонд сегодня заполнен менее чем на 30%», — подчеркнул Добровольский.