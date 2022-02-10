Музей Природы и Человека приглашает на программу, посвящённую Международному Дню родного языка

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Сказочный герой народных сказок манси Э̄ква-пыгрищ приглашает детей и родителей на программу, посвященную Международному Дню родного языка!
Гостей ждут авторские и интерактивные детские экскурсии по экспозиции «Мифологическое время», мастер-классы для всей семьи,а также традиционный диктант на хантыйском, мансийском и ненецких языках для всех желающих.
20 февраля:
14:00-15:00 - авторская экскурсия от Ларисы Поршуновой по стационарной экспозиции «Мифологическое время» 14+.
15:00-16:00 - тематические мастер-классы 7+.
16:00-17:00 - интерактивная экскурсия по стационарной экспозиции «Мифологическое время» 6+.
Стоимость комплексной услуги: 250 рублей (единый билет).
Приобрести билеты можно по ссылке: http://tickets-pc.ugramuseum.ru/ru/tickets/#/event/66C5E0558F8E981AB4CFFCC45F7AF913D3A62BC6/2022-02-20
21 февраля:
12:00 - образовательная акция «Фронтальный диктант на хантыйском, мансийском и ненецких языках».
Подробности по телефону: +7 (3467) 32-12-33.
Информация музея Природы и Человека