Музей Природы и Человека приглашает на программу, посвящённую Международному Дню родного языка

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Музей Природы и Человека приглашает на программу, посвящённую Международному Дню родного языка

Сказочный герой народных сказок манси Э̄ква-пыгрищ приглашает детей и родителей на программу, посвященную Международному Дню родного языка!

Гостей ждут авторские и интерактивные детские экскурсии по экспозиции «Мифологическое время», мастер-классы для всей семьи,а также традиционный диктант на хантыйском, мансийском и ненецких языках для всех желающих.

20 февраля:

14:00-15:00 - авторская экскурсия от Ларисы Поршуновой по стационарной экспозиции «Мифологическое время» 14+.

15:00-16:00 - тематические мастер-классы 7+.

16:00-17:00 - интерактивная экскурсия по стационарной экспозиции «Мифологическое время» 6+.

Стоимость комплексной услуги: 250 рублей (единый билет).

Приобрести билеты можно по ссылке: http://tickets-pc.ugramuseum.ru/ru/tickets/#/event/66C5E0558F8E981AB4CFFCC45F7AF913D3A62BC6/2022-02-20

21 февраля:

12:00 - образовательная акция «Фронтальный диктант на хантыйском, мансийском и ненецких языках».

Подробности по телефону: +7 (3467) 32-12-33.

Информация музея Природы и Человека

Чт, 10/02/2022 - 10:54

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