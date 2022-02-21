Вышла в свет новая книга

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«В языках огня» - новая книга Аллы Иштимировой-Посоховой издана в рамках Международного десятилетия языков коренных народов под эгидой ООН (2022-2032). Это своеобразный мост между народами и странами, открывающий читателю богатство и уникальность уральских языков. Это также лучший подарок читателям, полученный накануне Международного дня родного языка.
Как сказала автор издания, этот проект - идейное продолжение её первого издания-сборника стихотворения «Загляну в свою ладонь», изданного в конце 2019 года. В новой книге, как и в первом, представлены стихотворения с переводами на финно-угорские и самодийские языки.
В нём результат большого творческого коллектива, людей разных культур, профессий, возрастов и взглядов. Это представители из регионов России и ближнего зарубежья, среди которых носители родного языка, включая поэтов, переводчиков, педагогов, журналистов.
Сборник несёт не только художественное, но и научное значение: это универсальный источник для сравнительного анализа родства языков – каждое стихотворение сопровождается двумя переводами – всего 74 текста на разных диалектах 22 языков.
Тираж книги не большой, 150 экземпляров. Автор благодарит за помощь в издании книги депутата Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Еремея Даниловича Айпина.
Отдел краеведения Городской централизованной библиотечной системы №6 города Ханты-Мансийска представляет вашему вниманию видеовизитку нового издания.
https://vk.com/video-87886064_456240778
Тамара Мерова