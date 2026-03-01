К новой навигации «Северречфлот» получит четыре современных судна
«Северречфлот» готовится к новой навигации и поделился статистикой по прошлому году.
В прошлом году, по информации телеграм-канала «Стройкомплекс Югры», на речных маршрутах работали 37 пассажирских судов – от легендарных скоростных «Метеоров» и «Восходов» до вездеходных судов на воздушной подушке.
В пункты назначения доставили свыше 367 000 пассажиров (это почти как население Сургута), всего выполнили 8 411 рейсов, а общая протяженность маршрутной сети по рекам Югры и Ямала составила 4 294 км. В целом навигация 2025 года в Обь-Иртышском бассейне продлилась 7 месяцев и 4 дня.
Для удобства пассажиров на причалах использовали 8 современных плавучих вокзалов (дебаркадеров) с теплыми залами ожидания. В речных портах Ханты-Мансийска, Приобья и Салехарда заработали терминалы самообслуживания с бесконтактной оплатой картами и по QR-коду.
Сейчас в затонах идет плановый судоремонт, чтобы весной техника вышла в рейсы в идеальном состоянии. Но главное: в текущем году флот ожидает пополнения.
«В этом году речники ожидают поступления четырех новых судов на воздушной подушке (по 15 мест каждое). Они выйдут на маршруты в Нижневартовском и Березовском районах. Обновляя флот государственной компании, правительство Югры системно обеспечивает круглогодичную транспортную доступность отдаленных поселков», – уточняется в сообщении.