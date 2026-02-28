В России начались испытания вакцин от колоректального рака
В подмосковном Одинцове стартовал отбор пациентов для участия в программе вакцинации против одного из самых агрессивных онкологических заболеваний. Три новые пептидные вакцины для лечения колоректального рака разработали специалисты Федерального медико-биологического агентства и уже зарегистрировали первую в стране неоонковакцину. Об этом сообщает regions.ru.
Как сообщила первый заместитель руководителя ФМБА Татьяна Яковлева, в центры поступило больше 400 заявок от желающих принять участие в испытаниях. Сейчас ведется тщательный отбор пациентов. Три препарата полностью готовы к применению, и специалисты планируют начать их активное внедрение. Поскольку тарифы на новые вакцины пока не установили, саму процедуру проводят за счет ресурсов клинических центров. В дальнейшем разработчики рассчитывают масштабировать программу и включить препараты в тарифные планы, чтобы сделать лечение доступным для широкого круга пациентов.
Заведующая Центром амбулаторной онкологической помощи Одинцовской областной больницы Оксана Маслова пояснила, что колоректальный рак развивается из эпителиальных клеток кишечника и отличается агрессивным характером. Опухоль быстро проникает в окружающие ткани и дает метастазы в лимфоузлы, печень, легкие и другие органы. Врач подчеркнула: людям старше 40 лет жизненно необходимо регулярно проходить обследования.
Надежный способ профилактики — своевременная колоноскопия и удаление обнаруженных полипов. В одинцовской больнице для ранней диагностики применяют целый комплекс методов. Пациентам делают компьютерную томографию толстой кишки, а также анализ кала на скрытую кровь. Если результат оказывается положительным, человека направляют на колоноскопию. Когда находят полипы, их сразу удаляют эндоскопически.