Прокуратура Югры предупреждает об уголовной ответственности за передачу банковской карты третьим лицам
В прокуратура Югры рассказали об опасности «дропперства» — одной из самых распространённых мошеннических схем. Дроппер — человек, добровольно передавший реквизиты своей банковской карты или её саму третьим лицам для проведения сомнительных операций.
Как пояснили в надзорном ведомстве, мошенники используют людей, чтобы обналичивать украденные деньги, «отмывать» преступные доходы либо проводить незаконные транзакции. Часто граждан подталкивают к преступлению обещанием легкого заработка либо определенного процента от сумм, прошедших через его банковскую карту.
Как пояснили в прокуратуре Ханты-Мансийского автономного округа, участие в таких схемах — уголовно наказуемо, ответственность наступает по статье 187 УК РФ за неправомерный оборот средств платежей, а максимальное наказание за передачу карты — лишение свободы на срок до 6 лет со штрафом миллиона рублей.
Если преступление совершено организованной группой, срок лишения свободы увеличивается до 7 лет.
Прокуратура призывает югорчан не поддаваться на уговоры незнакомцев и не передавать свои платёжные инструменты третьим лицам.