Касается каждого — информационная кампания по ВИЧ в Югре

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Касается каждого — информационная кампания по ВИЧ в Югре

Информационная кампания является сильным звеном в профилактической работе КУ «Центр СПИД». Недостаточно просто предоставить информацию — нужно вызвать эмоциональный отклик на неё. Слоган кампании #Касается каждого. Цель — замотивировать людей на сохранение своего здоровья и своих близких. Напомнить КАЖДОМУ ИЗ НАС об индивидуальной ответственности за свое здоровье, путем пересмотра своего поведения, исключая или снижая риски. Самым эффектным мероприятием в этом году стало участие в социальной рекламе известных лыжников, был создан цикл видеороликов с их участием. Ролики размещены на сайте Центра СПИД AIDS-86.INFO и в соц. сетях http://www.aids-86.info/biblioteka/videoroliki/

В условиях информационно-просветительской кампании использовалось размещение информации «Тест на ВИЧ — это просто» на рекламных щитах в лифтах многоэтажных домов в крупных городах округа. Осуществлялся прокат видеороликов на жидкокристаллических экранах в медицинских организациях, аэропорту, торгово-развлекательных центрах, многофункциональных центрах, миграционных центрах, предприятиях и учреждениях, образовательных организациях и почтовых отделениях ФГУП «Почта России». Размещена наружная реклама на бортах городских маршрутных автобусов в городах Сургут, Ханты-Мансийск, Нижневартовск, Мегион. Таким образом, более 600 тыс. населения смогли получить информацию о тестировании на ВИЧ.

Широко используются для повышения уровня знаний населения о ВИЧ-инфекции кампании в средствах массовой информации: проведено 3 пресс-конференции на базе АУ ХМАО — Югры «Открытый регион» с участием региональных СМИ, ежемесячно размещаются рекламные модули в окружных СМИ (печатные издания «Новости Югры», «Регион здоровья») и интернет-ресурсах (на сайтах Центра СПИД и других медицинских организаций автономного округа, на страницах социальных сетей «Инстаграм», «ВКонтакте»).

По вопросам участия в совместных рекламных проектах можно обращаться по телефонам в Ханты-Мансийске: 8-3467-322729, 330909.

 

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Втр, 22/02/2022 - 14:27

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