В Югре одобрили план мероприятий семейной и демографической политики
Правительство Югры во время очередного заседания, которое провел губернатор автономного округа Руслан Кухарук, одобрило региональный план мероприятий стратегии действий по реализации семейной и демографической политики, поддержке многодетности на период до 2030 года.
Документ, включающий в себя 99 мероприятий по семи направлениям, разработан с учетом предложений исполнительных органов Югры, подведомственных им учреждений, общественных организаций и направлен на укрепление института семьи.
Среди направлений мероприятий плана – сохранение традиционных семейных ценностей, рост рождаемости, повышение благосостояния и качества жизни семей, а также охрана материнского, отцовского, детского, репродуктивного здоровья.
«Это большой блок, включающий не только событийные мероприятия, но и, в том числе, адресную поддержку», – подчеркнул Руслан Кухарук. – Документ, в том числе, предусматривает создание в вузах системы единого окна для решения вопросов поддержки студенческих семей и молодых родителей с детьми, внедрение новых подходов к работе в женских консультациях, развитие инфраструктуры оказания медицинской помощи женщинам и детям в медицинских организациях, увеличение количества благоустроенных и семейно ориентированных общественных территорий».
Директор департамента социального развития Югры Антон Терехин подчеркнул, что окружные власти уделяют большое внимание семейной демографической политике и популяризации тренда на многодетность. Он напомнил, что в регионе действуют 16 мер поддержки для многодетных семей.
«У нас кроме национального проекта «Семья», где есть 5 региональных проектов, 230 контрольных точек и 12 показателей, есть еще программа по рождаемости, которая включает в себя 129 мероприятий, а также в регионе есть концепция по развитию и реализации семейно-демографической политики, которая принималась как раз на заседании правительства. Она содержит 99 мероприятий по 7 направлениям и все 15 исполнительных органов власти сегодня участвуют в ее реализации», – отметил Антон Терехин.