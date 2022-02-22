Кинофестиваль «Дух огня» стартовал в Ханты-Мансийске

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Сегодня в Югре стартует самое ожидаемое культурное событие года – фестиваль кинематографических дебютов «Дух огня». Он пройдёт в городах автономного округа с 22 по 28 февраля.
Участников фестиваля ждут сразу две программы – этого и прошлого года. В 2021 событие отменили из-за пандемии.
Впервые в рамках фестиваля проходит специальный конкурс дебютных полнометражных игровых и документальных кинопроектов среди стран Арктического совета. В нём участвуют представители Дании, Канады, России.
Конкурс направлен на поддержку идей дебютных кинопроектов, привлекающих своими работами внимание мировой общественности и профессионального сообщества к актуальным для Арктики темам экологии, коренных народов, преемственности поколений, сохранения традиций и культуры, биоразнообразия среды.
«В конкурсе представлены биографические, исторические кинопроекты на тему освоения Арктики», – отметила руководитель детской программы «Твое кино» Екатерина Бордачева.
На открытие кинофестиваля «Дух огня» в Ханты-Мансийск приедет югославский и сербский кинорежиссёр и актёр кино, отмеченный наградами крупнейших кинофестивалей Европы. Эмир Кустурица даст концерт со своей группой «The No Smoking Orchestra». На мероприятии ожидают аншлаг.
В рок-опере «КарамазоВЫ» по мотивам самого таинственного романа Достоевского выступят актрисы Анастасия Стоцкая, Теона Дольникова. Это абсолютно новый взгляд на великий роман, сочетание талантливейших композиций и прекрасных голосов.
В Ханты-Мансийск приедет российский актёр театра и кино, кинорежиссёр Дмитрий Дюжев. Он проведёт поэтический вечер «Евгений Онегин» в собственном исполнении с концертным оркестром Югры. В этом году он ещё и станет ведущим программы для детей «Читалкин».
Свой новый фильм представит режиссёр из Югры Александр Хант. «Межсезонье» – его вторая крупная работа.
В программе фестиваля – творческий вечер, посвящённый режиссеру, сценаристу, кинопродюсеру Сергею Соловьёву. Бессменного президента «Духа огня» не стало в декабре.
Ранее мы рассказывали, что художница из Ялты нарисовала основу для постера фестиваля «Дух огня».