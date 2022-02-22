Кинофестиваль «Дух огня» стартовал в Ханты-Мансийске

  • Русский
Кинофестиваль «Дух огня» стартовал в Ханты-Мансийске

Сегодня в Югре стартует самое ожидаемое культурное событие года – фестиваль кинематографических дебютов «Дух огня». Он пройдёт в городах автономного округа с 22 по 28 февраля.

Участников фестиваля ждут сразу две программы – этого и прошлого года. В 2021 событие отменили из-за пандемии.

Впервые в рамках фестиваля проходит специальный конкурс дебютных полнометражных игровых и документальных кинопроектов среди стран Арктического совета. В нём участвуют представители Дании, Канады, России.

Конкурс направлен на поддержку идей дебютных кинопроектов, привлекающих своими работами внимание мировой общественности и профессионального сообщества к актуальным для Арктики темам экологии, коренных народов, преемственности поколений, сохранения традиций и культуры, биоразнообразия среды.

«В конкурсе представлены биографические, исторические кинопроекты на тему освоения Арктики», – отметила руководитель детской программы «Твое кино» Екатерина Бордачева.

На открытие кинофестиваля «Дух огня» в Ханты-Мансийск приедет югославский и сербский кинорежиссёр и актёр кино, отмеченный наградами крупнейших кинофестивалей Европы. Эмир Кустурица даст концерт со своей группой «The No Smoking Orchestra». На мероприятии ожидают аншлаг.

В рок-опере «КарамазоВЫ» по мотивам самого таинственного романа Достоевского выступят актрисы Анастасия Стоцкая, Теона Дольникова. Это абсолютно новый взгляд на великий роман, сочетание талантливейших композиций и прекрасных голосов.

В Ханты-Мансийск приедет российский актёр театра и кино, кинорежиссёр Дмитрий Дюжев. Он проведёт поэтический вечер «Евгений Онегин» в собственном исполнении с концертным оркестром Югры. В этом году он ещё и станет ведущим программы для детей «Читалкин».

Свой новый фильм представит режиссёр из Югры Александр Хант. «Межсезонье» – его вторая крупная работа.

В программе фестиваля – творческий вечер, посвящённый режиссеру, сценаристу, кинопродюсеру Сергею Соловьёву. Бессменного президента «Духа огня» не стало в декабре.

Ранее мы рассказывали, что художница из Ялты нарисовала основу для постера фестиваля «Дух огня».

ugra-news.ru

Втр, 22/02/2022 - 14:34

Адрес редакции

628011, г. Ханты-Мансийск, ул. Комсомольская, 31
Тел./факс (3467)33-17-52
e-mail: gazeta@khanty-yasang.ru

ВКОКFBINSTTLGRM

Обратная связь

Руководство

Директор, главный редактор: Динисламова С. С.
Тел. (3467)33-22-72

Заместители директора:
Кондина Г. Р.
Вах Н. И.
Тел. (3467)33-24-02

Ответственные секретари

Ханты ясанг
Рагимова Н. В.
Тел. (3467)33-24-02

Луима сэрипос
Узель В. В.
Тел. (3467)33-23-09

Общая информация

Учредитель
Объединенная редакция национальных газет «Ханты ясанг» и «Луима сэрипос»

Рег. номер
[Роскомнадзор]
Эл № ФС77-77089
от 25 ноября 2019 г.