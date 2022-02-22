Губернатор Югры ответит на вопросы жителей Урая

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Глава региона анонсировала прямой эфир с жителями Урая. Он пройдёт в пятницу, 25 февраля, в 12:00.
«На встрече вместе оценим ход реализации в муниципалитете национальных проектов, жилищных программ, обсудим готовность города и его систем жизнеобеспечения к весне. Проверим исполнение ранее принятых решений», – сообщила глава региона.
Написать вопросы, мнения, обращения можно в комментариях к анонсирующим постам в социальных сетях. Помогут в подготовке и проведении встречи модераторы – члены общественной некоммерческой организации «Свободный театр», актёр в театре «Синяя птица» Рустам Исангулов, специалист по работе с молодёжью центра молодёжи и дополнительного образования, заместитель председателя молодёжного совета при администрации Урая Евгения Лустина, руководитель муниципального ресурсного центра развития и поддержки добровольчества «Доброволец Урая», региональный координатор по направлению «Связь поколений» Всероссийского общественного движения «Волонтёры Победы» Александра Соболева, член координационного совета по развитию креативных индустрий, педагог дополнительного образования по кибернаправлению, активист, член молодёжной палаты Андрей Гришков.
На вопросы ответит мэр города, отраслевые специалисты и эксперты, центр управления регионом.
Трансляция пройдет в аккаунтах Натальи Комаровой в социальных сетях «Инстаграм», «ВКонтакте», «Одноклассники», группе региона «Югра» «ВКонтакте».
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