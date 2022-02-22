Президент ФЛГР допустила, что Устюгов выступит на следующей Олимпиаде

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Глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе в интервью порталу sports.ru поделилась мнением о выступлении югорского лыжника Сергея Устюгова на Олимпийских играх и высказалась о его перспективах провести ещё один олимпийский цикл.
Напомним, Устюгов в Пекине принял участие в двух дисциплинах и завоевал золотую медаль в мужской эстафете, впервые став олимпийским чемпионом. Вяльбе прокомментировала высказывание своего подопечного о том, что ещё на один олимпийский цикл его не хватит. Также она прокомментировала не самое радостное настроение Сергея после победы на Играх. Многие связывали это с тем, что Устюгов считал, будто незаслуженно занял в эстафетной четвёрке место своего товарища по команде Артёма Мальцева.
«Следующий год он отбегает сто процентов, тем более что впереди чемпионат мира. Если он будет бегать так, как в этом году, то почему нет? Сейчас у него вторая «нога» в команде. Насчёт настроя у него надо спрашивать. Я всё понимаю, но спорт – жестокая штука, и с Серёгой поступали ещё более жестоко», – сказала Вяльбе, уточнив, что имеет ввиду несправедливое отстранение Устюгова от участия в Олимпиаде 2018 года из-за грандиозного допингового скандала вокруг российской сборной.
При этом Устюгов, а также ещё десятки чистых российских атлетов, не был обвинён в употреблении допинга, но на Олимпийские игры его не допустили.
«Если бы он был в Пхёнчхане, то у него сто процентов были бы личные золотые медали. Тогда он был на коне. На эмоциях люди могут сказать многое, но когда осознают происходящее, то смотрят на вещи иначе. Он – олимпийский чемпион, и сейчас он, пусть и не полностью, но удовлетворен», – отметила Елена Вяльбе.
Президент ФЛГР прокомментировала вопрос о здоровье Устюгова. Напомним, сообщалось, что первую гонку на Олимпиаде, в которой Сергей должен был принять участие, скиатлон, он пропустил из-за болей в спине.
«У него действительно есть проблемы со здоровьем, но мне неэтично о них говорить. Многое зависит и от него, от его дисциплины. Если он будет её соблюдать, то сможет биться и показывать хороший результат», – рассказала глава Федерации лыжных гонок России.
Вяльбе заметила, что работа под руководством немецкого специалиста Маркуса Крамера не всегда идёт на пользу российским лыжникам, в том числе и Устюгову:
«Как тренера я Маркуса глубоко уважаю, но его менталитет не совсем подходит для русских. Может, для команды Германии нормально, что тренер даёт тебе свободу, и ты чаще сам принимаешь решения, но мне это не всегда понятно. Не совсем понятно, зачем тогда тренер нужен, если я и сам могу, и сам думаю, что надо, а чего не надо? Но и его уже не переделать – у Серёги очень сложный характер, он своенравный. Но год он ещё точно выдержит. Быть может, и все четыре, я его со счетов не скидываю. Просто мы все видели, что в прошлом году он выступал плохо, все за него переживали. Но в этом после Сани Большунова он чаще всех бывал на пьедестале на Кубке мира», – подытожила Елена Вяльбе.
Напомним, Сергей Устюгов – двукратный чемпион мира 2017 года. Олимпиада в Пекине стала второй в его карьере – в 2014 году он выступал на Играх в Сочи, но в число призёров не попал.
Ранее стало известно, что югорчане смогут взять автографы у звезд пекинской Олимпиады.