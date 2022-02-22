Эксперт объяснил поддержку почти 80% россиян приема жителей из Донецка и Луганска

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Данные опроса ВЦИОМ о поддержке большинством россиян решения об эвакуации в РФ жителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик абсолютно соответствуют реальной ситуации. Такое мнение «Известиям» в понедельник, 21 февраля, выразил директор Некоммерческого фонда исследования проблем демократии Максим Григорьев.
Ранее в этот же день ВЦИОМ опубликовал данные вышеуказанного опроса, согласно которым, 78% его участников поддерживают эвакуацию жителей Донбасса в связи «с участившимися провокациями на территории республик».
Григорьев указал, что результаты опроса соответствуют настроениям в российском обществе, а также позициям общественных палат и волонтеров, которые активно принимают участие в помощи жителей. По его словам, многие россияне помнят, что происходило на юго-востоке Украины в 2014–2015 годах, в том числе о многочисленных жертвах обстрелов среди мирного населения Донбасса как женщин и детей, так и стариков.
«Поэтому мне кажется это всё разумно и понятно. ˂…˃ Россияне понимают прекрасно, и неоднократно уже это видели, и эти сведения общедоступны об этих обстрелах, которые регулярно происходят. Не только обстрелов — похищения происходят граждан и диверсионные действия, теракты вот. ˂…˃ К этому населения Донбасса просто привыкло уже. Детей только жалко», — подчеркнул он.
Также ВЦИОМ в понедельник сообщил, что, по данным опроса, 75% россиян также выступили и за выплату эвакуированным из самопровозглашенных Луганска и Донецка в размере 10 тыс. рублей, осуществить которую поручил российский президент Владимир Путин. Кроме того, большинство российских граждан позитивно оценивают помощь жителей из Донбасса со стороны волонтеров (82%).
Ранее в этот день пресс-служба партии «Единая Россия» сообщила, что региональные отделения организации отправляют гуманитарную помощь для жителей из Луганска и Донецка, которые находятся во временных пунктах размещения в РФ. Гуманитарный груз будет формироваться в регионах по пути следования в Ростовскую область — в Московской, Тульской, Воронежской и Липецкой областях.
За сутки границу РФ в Ростовской области пересекли более 21 тыс. жителей Донбасса. Как рассказал врио главы МЧС Александр Чуприян, всего в Россию уже прибыло более 61 тыс. жителей. По его словам, порядка 1 тыс. человек уже получили единовременные выплаты в 10 тыс. рублей.
С 2014 года украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота и новую власть на Украине. При этом в сложившейся ситуации Киев винит Москву. Россия неоднократно заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта. Вопросы его урегулирования обсуждаются в минском и нормандском форматах.