Эксперт объяснил поддержку почти 80% россиян приема жителей из Донецка и Луганска

  • Русский
Эксперт объяснил поддержку почти 80% россиян приема жителей из Донецка и Луганска

Данные опроса ВЦИОМ о поддержке большинством россиян решения об эвакуации в РФ жителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик абсолютно соответствуют реальной ситуации. Такое мнение «Известиям» в понедельник, 21 февраля, выразил директор Некоммерческого фонда исследования проблем демократии Максим Григорьев.

Ранее в этот же день ВЦИОМ опубликовал данные вышеуказанного опроса, согласно которым, 78% его участников поддерживают эвакуацию жителей Донбасса в связи «с участившимися провокациями на территории республик».

Григорьев указал, что результаты опроса соответствуют настроениям в российском обществе, а также позициям общественных палат и волонтеров, которые активно принимают участие в помощи жителей. По его словам, многие россияне помнят, что происходило на юго-востоке Украины в 2014–2015 годах, в том числе о многочисленных жертвах обстрелов среди мирного населения Донбасса как женщин и детей, так и стариков.

«Поэтому мне кажется это всё разумно и понятно. ˂…˃ Россияне понимают прекрасно, и неоднократно уже это видели, и эти сведения общедоступны об этих обстрелах, которые регулярно происходят. Не только обстрелов — похищения происходят граждан и диверсионные действия, теракты вот. ˂…˃ К этому населения Донбасса просто привыкло уже. Детей только жалко», — подчеркнул он.

Также ВЦИОМ в понедельник сообщил, что, по данным опроса, 75% россиян также выступили и за выплату эвакуированным из самопровозглашенных Луганска и Донецка в размере 10 тыс. рублей, осуществить которую поручил российский президент Владимир Путин. Кроме того, большинство российских граждан позитивно оценивают помощь жителей из Донбасса со стороны волонтеров (82%).

Ранее в этот день пресс-служба партии «Единая Россия» сообщила, что региональные отделения организации отправляют гуманитарную помощь для жителей из Луганска и Донецка, которые находятся во временных пунктах размещения в РФ. Гуманитарный груз будет формироваться в регионах по пути следования в Ростовскую область — в Московской, Тульской, Воронежской и Липецкой областях.

За сутки границу РФ в Ростовской области пересекли более 21 тыс. жителей Донбасса. Как рассказал врио главы МЧС Александр Чуприян, всего в Россию уже прибыло более 61 тыс. жителей. По его словам, порядка 1 тыс. человек уже получили единовременные выплаты в 10 тыс. рублей.

С 2014 года украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота и новую власть на Украине. При этом в сложившейся ситуации Киев винит Москву. Россия неоднократно заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта. Вопросы его урегулирования обсуждаются в минском и нормандском форматах.

iz.ru

Втр, 22/02/2022 - 15:59

Адрес редакции

628011, г. Ханты-Мансийск, ул. Комсомольская, 31
Тел./факс (3467)33-17-52
e-mail: gazeta@khanty-yasang.ru

ВКОКFBINSTTLGRM

Обратная связь

Руководство

Директор, главный редактор: Динисламова С. С.
Тел. (3467)33-22-72

Заместители директора:
Кондина Г. Р.
Вах Н. И.
Тел. (3467)33-24-02

Ответственные секретари

Ханты ясанг
Рагимова Н. В.
Тел. (3467)33-24-02

Луима сэрипос
Узель В. В.
Тел. (3467)33-23-09

Общая информация

Учредитель
Объединенная редакция национальных газет «Ханты ясанг» и «Луима сэрипос»

Рег. номер
[Роскомнадзор]
Эл № ФС77-77089
от 25 ноября 2019 г.