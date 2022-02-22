В Санкт-Петербурге не стало мансийской учёной Ивановой В.С.

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21 февраля 2022 года на 72 году ушла из жизни яркий представитель народа манси, кандидат исторических наук, доцент Института народов Севера Российского государственного педагогического университета им. А.И. Герцена Валентина Селивёрстовна Иванова.
Начав трудовую деятельность с работы учителя математики, директора школы, многие годы Валентина Селивёрстовна работала в Обско-угорском институте и посвятила научному изучению культуры народа манси. Тема её диссертационного исследования: «Обрядность северных манси в конце XIX – начале XXI века: локальные особенности». Научная работа всегда совмещалась с преподавательской: с 2002 по 2005 год Валентина Селивёрстовна преподавала мансийский язык студентам Института языка и литературы народов Югры Югорского государственного университета. С 2005 года в Институте народов Севера. Её научная и педагогическая деятельность достойно представлена в электронном атласе РГПУ им. А. И. Герцена (https://atlas.herzen.spb.ru/teacher.php?id=2504).
От имени редакции выражаем глубокие соболезнования родным и близким Валентины Селивёрствоны. Светлая память о мансийском ученом навсегда останется в наших сердцах.