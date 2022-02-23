Владимир Якушев поздравил жителей УрФО с Днём защитника Отечества

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Полномочный представитель Президента России Владимир Якушев поздравил жителей Уральского федерального округа с Днём защитника Отечества. Поздравление опубликовано на официальном сайте полпреда.
«Уважаемые жители Уральского федерального округа! Офицеры и солдаты! Дорогие ветераны! Поздравляю вас с Днём защитника Отечества. Это особый праздник для нашей страны. В этот день мы адресуем слова благодарности всем защитникам Родины. Каждому, кто стоит на страже её рубежей», – написал Владимир Якушев.
Продолжая, он отметил, что сегодняшние защитники Отечества опираются на пример воинской доблести, мужества, самоотверженного служения Отчизне ветеранов Великой Отечественной войны.
«Те, кто пришёл им на смену, я уверен, достойно продолжат дело наших дедов и прадедов», – считает полпред.
По словам Владимира Якушева, невозможно переоценить вклад военных в безопасность страны, но сейчас интересы России защищают не только те, кто служит в армии, но и инженеры, проектирующие самое мощное оружие в мире, программисты, которые стоят на страже безопасности, и врачи, спасающие жизни людей.
«С праздником, дорогие защитники Отчества! Желаю вам успехов в службе на благо России, здоровья, счастья, благополучия, мирного неба!», – обратился к жителям УрФО полномочный представитель президента.
Ранее UGRA-NEWS сообщал, что губернатор Югры опубликовала тёплые слова для защитников Югры на своей странице в «Инстаграм».