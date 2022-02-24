В Ханты-Мансийске определят лучших оленеводов

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В Ханты-Мансийске определят лучших оленеводов
Фото из архива редакции. Автор Н. МеровФото из архива редакции. Автор Н. Меров
Фото из архива редакции. Автор Н. Меров

С 7 по 8 марта окружная столица в седьмой раз станет местом проведения Конкурса профессионального мастерства среди оленеводов Ханты-Мансийского автономного округа на кубок губернатора Югры.

Мероприятие пройдёт на территории конноспортивного клуба «Мустанг». 7 марта конкурсанты будут соревноваться в знании теории. Они ответят на вопросы по основам анатомии, физиологии, зоогигиены северных оленей, методах содержания и разведения.

В самой зрелищной части, которая пройдет 8 марта, югорские оленеводы продемонстрируют свое мастерство в спортивном многоборье. Это гонки на оленьих упряжках, гонки на лыжах и на охотничьих «подволоках», метание тынзяна на хорей. Одним из ключевых событий конкурса станут международные соревнования по метанию аркана среди оленеводов.

В этот день КСК «Мустанг» превратится в настоящее стойбище с самобытным северным колоритом. Здесь будет работать ярмарка югорских предпринимателей, на которой представлены сувениры ручной работы, национальная обувь и одежда, различные дикоросы, рыбные деликатесы, выпечка.

Победители будут названы в номинациях – «Абсолютный чемпион» среди женщин и мужчин, «Ветеран оленеводства», «Самый молодой оленевод», «Чемпион многоборья», «За лучшие производственные показатели». Кроме того, в рамках мероприятия состоятся конкурсы «Лучшее национальное жилище», «Лучшая упряжка» и «Лучшая национальная кухня».

Церемония открытия мероприятия состоится 8 марта в 10:00. Гостей и болельщиков ждёт культурно-развлекательная программа – выступления творческих коллективов, катание на оленьих упряжках.

Завершится конкурс праздничной церемонией награждения, где будут названы победители и вручены призы.

Также гостями конкурса профмастерства станут делегаты VII Всемирного конгресса оленеводов, который впервые пройдет в Ханты-Мансийске с 4 по 8 марта.

 

Приглашаем всех на уникальный праздник традиционной культуры народов Севера 8 марта 2022 года с 10.00 до 18.00. Адрес: ул. Еловая, 34, КСК «Мустанг», г. Ханты-Мансийск. Вход свободный (при предъявлении индивидуального QR-кода).

Наталья Анадеева 

Фото из архива редакции. Автор Н. МеровФото из архива редакции. Автор Н. Меров
Фото из архива редакции. Автор Н. Меров
Фото из архива редакции. Автор Н. МеровФото из архива редакции. Автор Н. Меров
Фото из архива редакции. Автор Н. Меров
Чт, 24/02/2022 - 09:33

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