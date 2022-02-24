В Ханты-Мансийске определят лучших оленеводов

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С 7 по 8 марта окружная столица в седьмой раз станет местом проведения Конкурса профессионального мастерства среди оленеводов Ханты-Мансийского автономного округа на кубок губернатора Югры.
Мероприятие пройдёт на территории конноспортивного клуба «Мустанг». 7 марта конкурсанты будут соревноваться в знании теории. Они ответят на вопросы по основам анатомии, физиологии, зоогигиены северных оленей, методах содержания и разведения.
В самой зрелищной части, которая пройдет 8 марта, югорские оленеводы продемонстрируют свое мастерство в спортивном многоборье. Это гонки на оленьих упряжках, гонки на лыжах и на охотничьих «подволоках», метание тынзяна на хорей. Одним из ключевых событий конкурса станут международные соревнования по метанию аркана среди оленеводов.
В этот день КСК «Мустанг» превратится в настоящее стойбище с самобытным северным колоритом. Здесь будет работать ярмарка югорских предпринимателей, на которой представлены сувениры ручной работы, национальная обувь и одежда, различные дикоросы, рыбные деликатесы, выпечка.
Победители будут названы в номинациях – «Абсолютный чемпион» среди женщин и мужчин, «Ветеран оленеводства», «Самый молодой оленевод», «Чемпион многоборья», «За лучшие производственные показатели». Кроме того, в рамках мероприятия состоятся конкурсы «Лучшее национальное жилище», «Лучшая упряжка» и «Лучшая национальная кухня».
Церемония открытия мероприятия состоится 8 марта в 10:00. Гостей и болельщиков ждёт культурно-развлекательная программа – выступления творческих коллективов, катание на оленьих упряжках.
Завершится конкурс праздничной церемонией награждения, где будут названы победители и вручены призы.
Также гостями конкурса профмастерства станут делегаты VII Всемирного конгресса оленеводов, который впервые пройдет в Ханты-Мансийске с 4 по 8 марта.
Приглашаем всех на уникальный праздник традиционной культуры народов Севера 8 марта 2022 года с 10.00 до 18.00. Адрес: ул. Еловая, 34, КСК «Мустанг», г. Ханты-Мансийск. Вход свободный (при предъявлении индивидуального QR-кода).
Наталья Анадеева