Профориентация

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Уважаемые жители города Ханты-Мансийска и Ханты-Мансийского района!
Казенное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Ханты-Мансийский центр занятости населения» предлагает жителям города Ханты-Мансийска и Ханты-Мансийского района воспользоваться государственной услугой «профессиональная ориентация».
В ходе услуги вам будет предоставлена информация о состоянии и перспективах рынка труда, возможностях трудоустройства, прохождения профобучения по направлению центра занятости населения по востребованным профессиям на рынке труда.
Консультация специалиста даст возможность определить профессиональную направленность личности, вам будут даны рекомендации о возможных направлениях профессиональной деятельности, соответствующих вашим психологическим и физиологическим особенностям.
Профконсультант поможет соотнести ваши интересы и способности к различным видам деятельности с реальными потребностями рынка труда.
Результаты предоставления услуги, выводы и рекомендации специалиста будут предоставлены вам в письменном виде.
Государственная услуга предоставляется бесплатно.
Подать заявление и получить услугу возможно обратившись в КУ «Ханты-Мансийский центр занятости населения» по адресу: г. Ханты-Мансийск, ул. Карла Маркса, д. 12, каб. №1 либо путем обращения через интерактивный портал Департамента труда и занятости Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.
Для подачи заявления через интерактивный портал Департамента труда и занятости ХМАО-Югры необходимо открыть сайт www.job.admhmao.ru, последовательно нажать вкладки: «гражданам» - «услуги гражданам»-«организация профессиональной ориентации граждан»- «получить в электронном виде» - «войти через Госуслуги» - «сведения о заявителе» (заполнены автоматически) «далее» – «сведения об образовании» (заполнены автоматически) «далее» – «требования» (необходимо: 1. В разделе «согласен на проведение тестирования с целью» поставить V на пункте «профессиональное самоопределение»; 2. выбрать «Ханты-Мансийский центр занятости») «далее» – «начать тестирование» - по завершении тестирования нажать вкладку «подать заявление».
Информация предоставлена центром занятости
Ешӑк Ёмвошн па районӑн вәӆты ёх!
Югра округев «Центр занятости» тӑхи хуща вәӆты хӑннєхуятӑт тӑм кўтн шєӊк ӆӑӊхаӆӑт, ӆәӆн рәпата ӑн тӑйты ёх ӆыв унтасэӆн ӆывеӆа государстваев эвӑӆт мосты вєр, рўщ ясӑӊ щирн, профессиональной ориентация, еӆӆы вәӆты хурасэӆн ат мущатсӑт.
Кашӑӊ щив юхӑтты хӑннєхә имухты уша вєрӆ, муйсӑр м рәпатайт тӑм хӑтӆӑтн округев рәпитты тӑхетн таӆтєӆн вәӆӆӑт па муй щирн щимӑщ вєрӑта еӆӆы тўӊщирӑӊа вәнӆтыйӆты рӑхӆ.
Рәпата ӆывеӆа кӑншты хӑннєхәйт мєт оӆӑӊӑн Центр занятости тӑхийн рәпитты ёх пиӆа вәйтантыйӆӆӑт. Щи хуятӑт хуӆыева мсыева вантӆӑт па артаӆӑӆӑт, щӑӆта веӆщи лупӆӑт, муй хурасуп рәпитты вєр тӑм муй хӑннєхуята психология па физиология щирӆаӆн ӆэщӑтты мосӆӑт.
Консультант хәйт нынӑна мосты вєрӑт арсыр рәпата щирӑт пиӆа иха рӑхӑӆтӑты тўӊщирӑӊа вєритӆӑт. Щи тумпийн муӆты рәпатайт кӑншты хуятӑт кашӑӊ нын пӑтана хӑншум нєпек иса тынӆы-пєӆӆы ӆэщӑтӆӑт. Тӑта мосӆ лупты, хуты кашӑӊ государстваев эвӑӆт мӑнты вєр аӆ вєрӆа.
Заявления нєпек, хута вәнӆтыйӆты каш оӆӑӊӑн хӑншӆӑты, ин тӑм кўтн Казённой учреждения «Ханты-Мансийской центр занятости» тӑхия па хӑншаты щимӑщ адрес хўват: 628011, Карла-Маркса вош хўӆы, 12 –мит хот, каб. 1, Ёмвош. Щи тумпийн труд па занятость Департамент тӑхийн вәӆты портал хўват ищи заявления нєпек хӑншты вєритӆӑты .
Иӆєм хӑтӆ мӑнты мӑр тестирования па заявления нєпекӑт хўваттыйн нынӑна мосты рәпатайн пӑта щи Центр занятости тӑхи эвӑӆт айкеӆн ищипа сора китӆыйты.
«Ханты-Мансийской центр занятости населения» тӑхи айкеӆӑт щирн хӑнты ясӑӊа тулмащтӑс Владимир Енов.
Рӯпата тл лнэ мхум манос мт рӯпата тиснэ хтпат мгсыл «профессиональная ориентация» лвнэ рталап «Ханты-Мансийский центр занятости населения» колт врвес.
Мхум тув ёхталаӈкве манос ищхӣпыӈ ут хосыт титыглахтуӈкве врмгыт. Тот тн потыртавет, манхурип рӯпата ань лы, хоталь виӈкве врмавет, тнанылн ты рӯпата хйхаты манос ти. Свыӈплэ мхум ань олн слнэ нупыл сунсгыт, мощщал ойтнэ рӯпатан ат вуйхатгыт, трвитыӈ рӯпата вруӈкве с ат таӈхгыт.
Тув ёхталн, тот суссылтавн – хотты рӯпатан хтпа ханищтахтуӈкве врми, ты кастыл ос программат тстым лгыт. Пуссын ты врмалит лумхлас мгыс олн ойттл вравет.
Ты кастыл заявление хансуӈкве ос тув ялуӈкве врмегн: Ханты-Мансийск ӯс, Карла Маркс ӯсхулы, 12 кол, №1.
Ты ищхӣпыӈ лпсын хаснэ мгсыл адресэ тамле: https://job.admhmao.ru/. Тот «гражданам» лтыӈ хнтн, тувыл лаль «услуги гражданам» - «организация профессиональной ориентации граждан» - «получить в электронном виде» - «войти через Госуслуги» - «сведения о заявителе» - «сведения об образовании» - «требования» (та тӣвырт 1. «согласен на проведение тестирования с целью» пс V акв мт тӯщтыгпаӈкве ри; 2. «Ханты-Мансийский центр занятости» пстуӈкве, лаль «начать тестирование» ос юи-вылт «подать заявление».
рталап ос заявление хасмн юи-плт акв хтал ювле хульты, тнт нн хансум рӯпатан аквта ищхӣпыӈ лпсыт, «обращение» лтыӈ хансым мт «личный кабинетыт» сунсэлн. Тот тах хансаве, хоты рӯпата ннан ртми ос маныр лаль вруӈкве ри.
Ты телефон хосыт свонитн: 8(3467)32-21-88 (115).
Мирн рӯпата тиснэ колныл ттым лххал Г. Кондина мньщи лтӈыг толмащластэ