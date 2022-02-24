Профориентация

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Профориентация

Уважаемые жители города Ханты-Мансийска и Ханты-Мансийского района!

Казенное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Ханты-Мансийский центр занятости населения» предлагает жителям города Ханты-Мансийска и Ханты-Мансийского района воспользоваться государственной услугой «профессиональная ориентация».

В ходе услуги вам будет предоставлена информация о состоянии и перспективах рынка труда, возможностях трудоустройства, прохождения профобучения по направлению центра занятости населения по востребованным профессиям на рынке труда.

Консультация специалиста даст возможность определить профессиональную направленность личности, вам будут даны рекомендации о возможных направлениях профессиональной деятельности, соответствующих вашим психологическим и физиологическим особенностям.

Профконсультант поможет соотнести ваши интересы и способности к различным видам деятельности с реальными потребностями рынка труда.

Результаты предоставления услуги, выводы и рекомендации специалиста будут предоставлены вам в письменном виде.

Государственная услуга предоставляется бесплатно.

Подать заявление и получить услугу возможно обратившись в КУ «Ханты-Мансийский центр занятости населения» по адресу: г. Ханты-Мансийск, ул. Карла Маркса, д. 12, каб. №1 либо путем обращения через интерактивный портал Департамента труда и занятости Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

Для подачи заявления через интерактивный портал Департамента труда и занятости ХМАО-Югры необходимо открыть сайт www.job.admhmao.ru, последовательно нажать вкладки: «гражданам» - «услуги гражданам»-«организация профессиональной ориентации граждан»- «получить в электронном виде» - «войти через Госуслуги» - «сведения о заявителе» (заполнены автоматически) «далее» – «сведения об образовании» (заполнены автоматически) «далее» – «требования» (необходимо: 1. В разделе «согласен на проведение тестирования с целью» поставить V на пункте «профессиональное самоопределение»; 2. выбрать «Ханты-Мансийский центр занятости») «далее» – «начать тестирование» -  по завершении тестирования нажать вкладку «подать заявление».

Информация предоставлена центром занятости 

Рәпата мущатты оӆӑӊӑн

Ешӑк Ёмвошн па районӑн вәӆты ёх!

Югра округев «Центр занятости» тӑхи хуща вәӆты хӑннєхуятӑт тӑм  кўтн шєӊк ӆӑӊхаӆӑт, ӆәӆн рәпата ӑн тӑйты ёх ӆыв унтасэӆн ӆывеӆа государстваев эвӑӆт мосты вєр, рўщ ясӑӊ щирн, профессиональной ориентация, еӆӆы вәӆты хурасэӆн ат мущатсӑт.

Кашӑӊ щив юхӑтты хӑннєхә имухты уша вєрӆ, муйсӑр м рәпатайт тӑм хӑтӆӑтн округев рәпитты тӑхетн таӆтєӆн вәӆӆӑт па муй щирн щимӑщ вєрӑта еӆӆы тўӊщирӑӊа вәнӆтыйӆты рӑхӆ.

Рәпата ӆывеӆа кӑншты хӑннєхәйт мєт оӆӑӊӑн Центр занятости тӑхийн рәпитты ёх пиӆа вәйтантыйӆӆӑт. Щи хуятӑт хуӆыева мсыева вантӆӑт па артаӆӑӆӑт, щӑӆта веӆщи лупӆӑт, муй хурасуп рәпитты вєр тӑм муй хӑннєхуята психология па физиология щирӆаӆн ӆэщӑтты мосӆӑт.  

Консультант хәйт нынӑна мосты вєрӑт арсыр рәпата щирӑт пиӆа иха рӑхӑӆтӑты тўӊщирӑӊа вєритӆӑт. Щи тумпийн муӆты рәпатайт кӑншты хуятӑт кашӑӊ нын пӑтана хӑншум нєпек иса тынӆы-пєӆӆы ӆэщӑтӆӑт. Тӑта мосӆ лупты, хуты кашӑӊ государстваев эвӑӆт мӑнты вєр аӆ вєрӆа.

Заявления нєпек, хута вәнӆтыйӆты каш оӆӑӊӑн хӑншӆӑты, ин тӑм кўтн Казённой учреждения «Ханты-Мансийской центр занятости» тӑхия па хӑншаты щимӑщ адрес хўват: 628011, Карла-Маркса вош хўӆы, 12 –мит хот, каб. 1, Ёмвош. Щи тумпийн труд па занятость Департамент тӑхийн вәӆты портал хўват ищи заявления нєпек хӑншты вєритӆӑты .

Иӆєм хӑтӆ мӑнты мӑр тестирования па заявления нєпекӑт хўваттыйн нынӑна мосты рәпатайн пӑта щи Центр занятости тӑхи эвӑӆт айкеӆн ищипа сора китӆыйты.

«Ханты-Мансийской центр занятости населения» тӑхи айкеӆӑт щирн хӑнты ясӑӊа тулмащтӑс Владимир Енов.  

Хоты рӯпата ртми – нпакт хансн

Рӯпата тл лнэ мхум манос мт рӯпата тиснэ хтпат мгсыл «профессиональная ориентация» лвнэ рталап «Ханты-Мансийский центр занятости населения» колт врвес.

Мхум тув ёхталаӈкве манос ищхӣпыӈ ут хосыт титыглахтуӈкве врмгыт. Тот тн потыртавет, манхурип рӯпата ань лы, хоталь виӈкве врмавет, тнанылн ты рӯпата хйхаты манос ти. Свыӈплэ мхум ань олн слнэ нупыл сунсгыт, мощщал ойтнэ рӯпатан ат вуйхатгыт, трвитыӈ рӯпата вруӈкве с ат таӈхгыт.

Тув ёхталн, тот суссылтавн – хотты рӯпатан хтпа ханищтахтуӈкве врми, ты кастыл ос программат тстым лгыт. Пуссын ты врмалит лумхлас мгыс олн ойттл вравет.

Ты кастыл заявление хансуӈкве ос тув ялуӈкве врмегн: Ханты-Мансийск ӯс, Карла Маркс ӯсхулы, 12 кол, №1.

Ты ищхӣпыӈ лпсын хаснэ мгсыл адресэ тамле:  https://job.admhmao.ru/.  Тот «гражданам» лтыӈ хнтн, тувыл лаль «услуги гражданам» - «организация профессиональной ориентации граждан» - «получить в электронном виде» - «войти через Госуслуги» - «сведения о заявителе» - «сведения об образовании» - «требования» (та тӣвырт 1. «согласен на проведение тестирования с целью» пс V акв мт тӯщтыгпаӈкве ри;  2. «Ханты-Мансийский центр занятости» пстуӈкве, лаль «начать тестирование» ос юи-вылт «подать заявление».

рталап ос заявление хасмн юи-плт акв хтал ювле хульты, тнт нн хансум рӯпатан аквта ищхӣпыӈ лпсыт, «обращение» лтыӈ хансым мт «личный кабинетыт» сунсэлн. Тот тах хансаве, хоты рӯпата ннан ртми ос маныр лаль вруӈкве ри.

Ты телефон хосыт свонитн: 8(3467)32-21-88 (115).

Мирн рӯпата тиснэ колныл ттым лххал Г. Кондина мньщи лтӈыг толмащластэ

Чт, 24/02/2022 - 11:03

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