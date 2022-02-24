В Ханты-Мансийске на фестивале «Дух Огня» распакуют новых звезд кино

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Фестиваль «Дух Огня» в этом году преодолел много границ: речь не только про географию, но и про пандемию. Несмотря на ограничения кинематографисты вновь собрались в Югре, чтобы показать свои работы, поделиться идеями, заявить о себе, зажечь свою звезду на кино небосклоне.
– «Дух огня» – это начало. Площадка для того, чтобы громко заявить о себе и получить благословение на завтрашний успех, – уверена Наталья Комарова. – Сегодня есть много здесь, которые «родились» именно здесь, в Ханты-Мансийске. Это и итальянский кинорежиссер Паоло Соррентино, и Алексей Герман младший, и наш Александр Хант, и Алексей Федорченко, и Кира Коноваленко, которая успешно выступила у нас на фестивале, затем Канны, затем номинация Оскар.
Например, режиссер Алексей Федорченко, который однажды представил первую картину на «Духе Огня» сегодня приехал в качестве жюри российских дебютов. Он отметил, что, оценивая работы новых авторов ему важно открыть новый киноязык.
– Самое главное – чему-то удивиться, найти то, чего еще не видел, что можно украсть у молодых, научиться чему-то. Меня можно удивиться новым словом, открытием нового киноязыка. Я всегда этого жду от дебютантов, – подчеркнул Алексей.
Актриса Олеся Судзиловская рассказала, что дебюты будет оценивать не впервые. Ее наставником в этом деле был кинорежиссер, сценарист Алексей Учитель.
– Он дал алгоритмы, схемы, подходы к этому процессу, чтобы не включались эмоции, чтобы работало только сердце, разум. Только включая их можно честно ответить на вопросы, которые нам будут задавать конкурсанты. Есть очень хороший критерий: захочу ли я показать своим детям эту картину. Тогда очень легко сразу судить о работе, – отметила артистка.
Звезда сериала «Ищейка» Анна Банщикова объяснила, насколько ответственная миссия – разглядеть талант дебютантов.
– Как можно определить: хорошее кино или нет? Это сложный вопрос. Критериев нет. Любовь или происходит или нет, – пояснила она. – Быть жюри – большая ответственность, очень важно быть объективным. Дебютное кино делают люди первый раз, от нас зависит дальнейший их путь. Важно не ошибиться, увидеть, услышать их талант, поощрить его. К сожалению, многие фильмы люди видят только на фестивалях. Работать на таком событии – это возможность посмотреть картины, которые не факт, что выйдут в прокат.
Свою вторую картину презентует наш земляк, режиссер Александр Хант. Его фильм «Межсезонье» о подростках участвует в международном конкурсе.
– Я рад, это возможность посоревноваться с сильными соперниками, – отметил югорчанин. – В этом году фестиваль особенный. Причем не только в хорошем смысле – это первый фестиваль без Сергея Соловьева. Я очень болею за судьбу фестиваля. Считаю, это очень важное событие, которое нужно сохранить. Фестиваль уникален для всей России. Аналогов ему просто нет. Я хочу, чтобы он существовал, рос, процветал.
Фестиваль вырастил много звезд, которые стали киноклассиками – режиссерами, операторами, актерами. А чью звезду зажжет фестиваль «Дух Огня» в этом году – мы узнаем на церемонии закрытия.
Наталья Комарова, губернатор Югры:
– Один из основателей нашего кинофестиваля режиссер, наш друг Сергей Александрович Соловьев отмечал: каждый из нас мечтает заглянуть в будущее. Так вот «Дух огня» дает такую возможность, создает стартовые возможность для каждого из вас, для вашего состоявшегося творческого будущего. Благодатный дух югорского огня всегда с вами. Хочу пожелать, чтобы этот огонь создал все необходимое для вашего завтрашнего успеха. Мастерам – новых идей, талантливого воплощения, дебютантам – формирования собственного узнаваемого почерка, а нам, зрителям – самых ярких впечатлений и переживаний.
Ана Лаура Кальдерон, автор сценария, кинорежиссер фильма «Сердце Мескита»:
– Я рада, что часть программы – фильмы для детей. Это отличная возможность показать детям культуры, народы других стран, в которых они возможно никогда не побывают. Сегодня я прошла по центральной площади со всеми ледовыми фигурами. Это просто здорово. Мне очень жаль, что мои дети не могут это увидеть потому что ледяные фигуры для человека из Мексики – это просто «вау». А вы закат сегодня видели? Какой был закат!
Музыканта, режиссера Эмира Кустурицу и организаторов фестиваля «Дух огня» связывает долгая история. Так, в 1981 году главную награду Венецианского кинофестиваля «золотого льва» ему вручил году Сергей Соловьев. Тогда Эмир был дебютантом, а Сергей Соловьев уже сидел в жюри как большой режиссер. В 1995 году на Канском фестивале он уже был обладателем одной пальмовой ветви, Мария Зверева стала одной и тех, благодаря кому он стал обладателем второй. В этот раз из рук Марии Эмир получил приз за вклад в мировой кинематограф «Золотая тайга».
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