В Югре открыты пункты сбора гуманитарной помощи для эвакуированных жителей Донецка и Луганска

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В Югре открыты пункты сбора гуманитарной помощи для эвакуированных жителей Донецка и Луганска

Принять эвакуированных жителей из Донецка и Луганска могут 44 региона России. Об этом заявил врио главы МЧС Александр Чуприян. Добавим, что в число этих регионов входит и Югра.

«Пока задействованы шесть субъектов РФ для приёма эвакуированных людей, но география будет только расширяться», - отметил Чуприян.

Напомним, что Власти Ханты-Мансийского автономного округа готовы принять на территории региона эвакуированных из Донецка и Луганска детей и взрослых, а также оперативно развернуть пункты временного размещения. Об этом говорится в письмах губернатора Натальи Комаровой, которые были отосланы руководству Ростовской области и МЧС.

По данным МЧС, в Ростовскую область вскоре прибудет колонна с гуманитарным грузом, которая формируется региональными отделениями «Единой России» в 24 регионах страны, сообщает ТАСС.

Напомним, что пункты сбора помощи открыты во всех муниципалитетах Югры по инициативе «Единой России».

В пункт сбора можно передать продукты и вещи первой необходимости – питьевую воду, продукты длительного хранения, средства личной гигиены и ухода, детское питание, сдобные изделия, чай, кофе; полотенца, постельное бельё, тепловые пушки, удлинители, детские памперсы, кулеры, бытовые приборы.

Кстати, дополнительную информацию о необходимой помощи и адресах пунктов сбора можно получить по телефону горячей линии Волонтерского центра «Единой России» в Югре – 8 (800) 200-59-65.

«В рекордные сроки мы организовали сбор гуманитарной помощи во всех муниципалитетах Югры. В ближайшее время из Сургута и Нижневартовска будут отправлены две грузовые машины с продуктами питания и предметами первой необходимости», - рассказал секретарь Ханты-Мансийского регионального отделения «Единой России», спикер окружной думы Борис Хохряков.

ugra-tv.ru

Чт, 24/02/2022 - 11:41

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