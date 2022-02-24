Росгвардия пресекла мошенничество и более 130 административных правонарушений и преступлений в Югре

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Росгвардия пресекла мошенничество и более 130 административных правонарушений и преступлений в Югре

Сотрудники Управления Росгвардии по ХМАО – Югре за минувшую неделю предотвратили более 130 административных правонарушений, а также мошенничество и преступления в сфере незаконного оборота оружия.

Так, в Нижневартовске экипаж группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии выехал на сработку тревожной кнопки на охраняемом объекте – в один из крупных торговых центров города. По прибытии на место происшествия было установлено, что покупатель намеренно переклеила ценники с более дешевого товара на более дорогой, чем намеревалась незаконно обогатиться на сумму более 3 тысяч рублей.

Также, только за минувшую неделю сотрудники территориального ведомства Росгвардии совместно с полицией проверили по месту жительства почти 3 тысячи владельцев гражданского оружия, в ходе проведенных проверок выявлено 400 нарушений законодательства в области оборота оружия. За нарушения изъято более 270 единиц гражданского оружия и более 2 тысяч боеприпасов.

При содействии сотрудников Росгвардии в городском поселке Пойковский в ходе проверки по месту жительства владельца оружия был обнаружен и изъят пригодный к производству выстрела самодельный предмет, похожий на пистолет, и патроны к нему. А также в Пыть-Яхе выявлено хранение в оружейном сейфе 82 патронов без соответствующего разрешения. Изъятое направлено на экспертизу. Возбуждены уголовные дела.

Пресс-служба Управления Росгвардии по ХМАО - Югре

Чт, 24/02/2022 - 12:18

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