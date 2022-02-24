Югорчан приглашают принять участие в конкурсе, посвящённом предпринимателям-землякам

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При поддержке Общественной палаты Российской Федерации с 1 февраля по 1 октября 2022 года реализуется социальный проект «Узнай Россию. Предприниматели-земляки».
Конкурс направлен на повышение интереса молодежи к сфере предпринимательства, развитие предпринимательских компетенций, развитие и поддержку традиций бизнес-наставничества как формы эффективной нефинансовой поддержки молодежного предпринимательства, профориентации и занятости молодежи.
В рамках проекта будут проведены следующие конкурсы:
конкурс авторов ситуационных бизнес-задач, основанных на опыте предпринимателей-земляков;
конкурс основанных на опыте предпринимателей-земляков вопросов для викторин;
конкурс авторов публикаций о предпринимателях в СМИ и блогах;
конкурс бизнес-аналитиков - исследователей опыта предпринимателей-земляков;
конкурс по решению бизнес-задач (кейс-чемпионат).
Положение о состязаниях опубликовано на сайте общероссийской общественной организации «Ассоциация почетных граждан, наставников и талантливой молодежи».
В проекте могут принять участие педагоги и обучающиеся образовательных организаций, журналисты, юнкоры, блогеры, активисты молодежных и предпринимательских НКО - все, кому интересна тема предпринимательства. Призовой фонд – 400 тысяч рублей.
Героями задач, вопросов, исследований и публикаций могут выступить как предприниматели-современники, так и те, кто оставил след в истории бизнеса нашего региона или страны. Заявки принимаются до 1 октября. При этом промежуточные итоги конкурса подводятся ежемесячно.
Информация Департамента общественных и внешних связей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры