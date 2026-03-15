На форуме «Есть результат!» в Ростове продолжился сбор предложений в новую народную программу ЕР
В ЮФО прошел второй отчетно-программный форум «Единой России» «Есть результат!». Тема мероприятия – жилье и комфортная городская среда.
«Единая Россия» несет ответственность за развитие всей страны. Поэтому даже в таких трудных условиях мы своими решениями поддерживали дальнейшее строительство жилья, модернизацию коммунальной инфраструктуры, развитие городов и поселков. Тем самым обеспечили работу важных отраслей и устойчивость всей экономики. А главное – достойную жизнь людей», – отметил секретарь Генсовета партии Владимир Якушев.
За последние 5 лет благодаря реализации народной программы ЕР приведено в порядок и отремонтировано 50 тысяч общественных пространств и дворов. Свыше 1,5 миллионов домовладений подключены к газу. Расселено около 16 миллионов квадратных метров аварийного жилья. Новое жилье – современное и комфортное – получили более 920 тысяч человек. По всей стране построено, реконструировано и отремонтировано более 150 тысяч километров дорог. Заменено около двух тысяч километров коммунальных сетей. Программа «Чистая вода» позволила реконструировать и модернизировать почти полторы тысячи объектов водоснабжения. Модернизация ЖКХ, повышение качества ЖКУ станут одним из ключевых направлений новой Народной программы «Единой России». Вместе с губернаторами и представителями ЕР определено 2160 точек роста.
«Впервые за всю историю страны мы подошли к развитию комплексно. Каждый населенный пункт, в котором проживает 70% населения — более 100 миллионов человек, — должен стать лучше», — отметил вице-премьер Марат Хуснуллин.
В ходе работы круглых столов были озвучены инициативы по поддержке молодежи и устранению бюрократических барьеров при трудоустройстве ветеранов СВО. Представлены предложения по внедрению инновационных технологий в городском хозяйстве, строительству не менее 50 автодорожных обходов, модернизации и расширению железнодорожных подходов к морским портам на ключевых направлениях: Черноморском, Северо-Западном, Восточном и направлении Север-Юг.
«Учитывая, что все железнодорожные и автовокзалы зачастую строятся в центрах городов, предлагаем качественную трансформацию вокзалов страны, чтобы они стали комфортными общественными пространствами», — отметил региональный координатор партпроекта «Безопасные дороги» в Волгоградской области Геннадий Кузнецов.
Марат Хуснуллин поддержал партийные предложения, а также инициативы участников форума, поручив профильным ведомствам проработать их для включения в новую Народную программу ЕР.
Напомним, «Единая Россия» организует серию отчетно-программных форумов по народной программе во всех федеральных округах. Следующая встреча пройдёт в Нижнем Новгороде. Инициативы лягут в основу будущей программы партии, с которой «Единая Россия» пойдет на выборы депутатов Госдумы. Сбор продолжается на сайте естьрезультат.рф.