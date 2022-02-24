Из-за тёплой погоды на зимниках Нижневартовского и Ханты-Мансийского районов вводятся ограничения

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На всех зимних автомобильных дорогах общего пользования межмуниципального значения, расположенных в Нижневартовском районе, с 08:00 часов 25 февраля будет введено ограничение движения транспортных средств массой более 5 тонн. Это связано с повышением температуры окружающего воздуха во избежание разрушения проезжей части автозимников.
Также с 12:00 часов 26 февраля на всех зимних автомобильных дорогах общего пользования межмуниципального значения, расположенных в Ханты-Мансийском районе, будет введено ограничение движения транспортных средств массой более 15 тонн.
Ограничения вводятся до установления устойчивой низкой температуры.
Ранее мы писали, что в связи с вводимыми ограничениями движения на зимних автомобильных дорогах региона губернатор Югры Наталья Комарова дала поручение проверить запасы медикаментов в отдалённых посёлках округа.