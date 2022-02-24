Из-за тёплой погоды на зимниках Нижневартовского и Ханты-Мансийского районов вводятся ограничения

  • Русский
Из-за тёплой погоды на зимниках Нижневартовского и Ханты-Мансийского районов вводятся ограничения

На всех зимних автомобильных дорогах общего пользования межмуниципального значения, расположенных в Нижневартовском районе, с 08:00 часов 25 февраля будет введено ограничение движения транспортных средств массой более 5 тонн. Это связано с повышением температуры окружающего воздуха во избежание разрушения проезжей части автозимников.

Также с 12:00 часов 26 февраля на всех зимних автомобильных дорогах общего пользования межмуниципального значения, расположенных в Ханты-Мансийском районе, будет введено ограничение движения транспортных средств массой более 15 тонн.

Ограничения вводятся до установления устойчивой низкой температуры.

Ранее мы писали, что в связи с вводимыми ограничениями движения на зимних автомобильных дорогах региона губернатор Югры Наталья Комарова дала поручение проверить запасы медикаментов в отдалённых посёлках округа.

ugra-news.ru

Чт, 24/02/2022 - 15:43

Адрес редакции

628011, г. Ханты-Мансийск, ул. Комсомольская, 31
Тел./факс (3467)33-17-52
e-mail: gazeta@khanty-yasang.ru

ВКОКFBINSTTLGRM

Обратная связь

Руководство

Директор, главный редактор: Динисламова С. С.
Тел. (3467)33-22-72

Заместители директора:
Кондина Г. Р.
Вах Н. И.
Тел. (3467)33-24-02

Ответственные секретари

Ханты ясанг
Рагимова Н. В.
Тел. (3467)33-24-02

Луима сэрипос
Узель В. В.
Тел. (3467)33-23-09

Общая информация

Учредитель
Объединенная редакция национальных газет «Ханты ясанг» и «Луима сэрипос»

Рег. номер
[Роскомнадзор]
Эл № ФС77-77089
от 25 ноября 2019 г.