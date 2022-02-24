Сбербанк опроверг фейк о массовых блокировках счетов клиентов!

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Сбербанк опроверг фейк о массовых блокировках счетов клиентов!

В соцсетях появляются фейки о блокировках счетов физических и юридических лиц в Сбербанке. Сбербанк уже официально опроверг эту информацию. Призываем не поддаваться панике и не доверять непроверенной информации! 

Сообщение на официальном сайте Сбербанка:

Сбербанк и все его системы работают в штатном режиме, клиентам физическим и юридическим лицам доступны их средства и сервисы в полном объёме. 

Мы готовы к любому развитию ситуации и проработали сценарии для гарантированной защиты средств, активов и интересов наших клиентов, а также обеспечения штатной работы всех наших функций. 

Сбербанк обладает всеми необходимыми ресурсами, управленческим опытом и экспертизой для работы в сложившихся условиях. 

Мы призываем вас доверять только официальным источникам информации. Будем информировать наших клиентов об изменениях. 

www.sberbank.ru

Чт, 24/02/2022 - 16:52

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