Школа наставничества по сохранению нематериального культурного наследия народов Югры снова открывает свои двери

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В Окружном Доме народного творчества в рамках Года культурного наследия народов России открывается Школа наставничества по сохранению нематериального культурного наследия народов Югры.
Школа будет работать в дистанционном формате с февраля по май 2022 года.
Основными темами школы наставничества станут:
- «Нематериальное культурное наследие иархеология»;
- «Мифоритуальные традиции, связанные среинкарнацией»;
- «Исполнительские традиции в нематериальном
культурном наследии»;
- «Традиционные украшения: локальные особенности,технологии изготовления, археология».
Программа каждого мероприятия будет состоять из лекционной и практической частей в соответствии с выбранной темой.
Слушатели Школы узнают подробности формирования Реестра объектов нематериального культурного наследия народов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, а также погрузятся в мир традиционной культуры народов Югры.
Заявки на участие принимаются до 25 февраля 2022 года на электронную почту onk@odntugra.ru. Каждому зарегистрировавшемуся будет направлена предварительная программа семинара и ссылка для подключения на платформе Zoom.
По всем вопросам просим обращаться к заведующему отделом национальных культур Нестеровой Светлане Николаевне, (3467) 32-15-62.