Школа наставничества по сохранению нематериального культурного наследия народов Югры снова открывает свои двери

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Школа наставничества по сохранению нематериального культурного наследия народов Югры снова открывает свои двери

В Окружном Доме народного творчества в рамках Года культурного наследия народов России открывается Школа наставничества по сохранению нематериального культурного наследия народов Югры.

Школа будет работать в дистанционном формате с февраля по май 2022 года.

Основными темами школы наставничества станут:

  • «Нематериальное культурное наследие иархеология»;
  •  «Мифоритуальные традиции, связанные среинкарнацией»;
  •  «Исполнительские традиции в нематериальном

культурном наследии»;

  • «Традиционные украшения: локальные особенности,технологии изготовления, археология».

Программа каждого мероприятия будет состоять из лекционной и практической частей в соответствии с выбранной темой.

Слушатели Школы узнают подробности формирования Реестра объектов нематериального культурного наследия народов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, а также погрузятся в мир традиционной культуры народов Югры.

Заявки на участие принимаются до 25 февраля 2022 года на электронную почту onk@odntugra.ru. Каждому зарегистрировавшемуся будет направлена предварительная программа семинара и ссылка для подключения на платформе Zoom.

По всем вопросам просим обращаться к заведующему отделом национальных культур Нестеровой Светлане Николаевне, (3467) 32-15-62.

odntugra.ru

Пт, 25/02/2022 - 09:22

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