Дума Югры поддержала ратификацию договоров о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Российской Федераций, Донецком и Луганском

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На шестом заседании Думы автономного округа было принято решение о поддержке ратификации договоров о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Российской Федераций и Луганском, а также Донецком.
Как сообщил председатель регионального парламента Борис Хохряков, соответствующий вопрос по инициативе Губернатора Натальи Комаровой был обсужден на фракции «Единая Россия», рассмотрен на совете Думы автономного округа.
Все парламентские фракции поддержали решение, присутствующие депутаты проголосовали за него единогласно.
Постановление Думы Югры будет направлено президенту Российской Федерации, в Федеральное Собрание, Государственную Думу.
Информация Департамента общественных и внешних связей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры