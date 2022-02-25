В окружной клинике Ханты-Мансийска проводят ботулинотерапию детям с ДЦП

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В детской поликлинике окружной клинической больницы проводят ботулинотерапию маленьким пациентам с детским церебральным параличом. Во всем мире клинически доказана безопасность и эффективность этого метода коррекции повышенного тонуса мышц у детей при ДЦП, утверждают врачи. У маленьких пациентов с этим диагнозом происходит нарушение развития двигательных навыков в результате не прогрессирующего поражения головного мозга. Для этого заболевания характерно нарушение тонуса мышц – мышечная спастичность.
Для того, чтобы облегчить это состояние и временно снизить мышечный тонус, специалисты проводят процедуру инъекций в мышцы препаратами ботулинотоксического нейропротеина. Метод симптоматический, позволяет отсрочить осложнения заболевания, улучшает двигательную активность. Терапия проходит под ультразвуковым контролем, что позволяет увеличивать точность введения лекарства. Около 100 пациентов с диагнозом ДЦП состоят на учете в детской поликлинике Ханты-Мансийска, многим из них необходима ботулинотерапия, утверждает детский врач-невролог Ольга Татаринова: «Оптимальный возраст для проведения этой терапии – от 2-х до 10-12-ти лет. Это тот период у ребенка, когда нет еще выраженных ортопедических осложнений в виде контрактур. Если они появляются, этот метод может применяться для купирования болевого синдрома, а также – для облегчения ухода за пациентами. Терапия назначается по показаниям. Эффект у некоторых пациентов длится до 6-8 месяцев. Клинические рекомендации позволяют нам проводить эту процедуру больному, при необходимости, каждые 3-4 месяца».
15 февраля врач провела первые две стационарные процедуры. Методическую помощь ей оказали ортопед, ботулинотерапевт, врач-реабилитолог тюменского Центра «Надежда» Дмитрий Данков, а также медицинский представитель французской компании производителя препарата Татьяна Кармацкая.