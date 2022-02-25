Правительство Югры планирует продлить некоторые ковидные ограничения до 31 марта

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В Югре ряд коронавирусных ограничений планируется продлить до 31 марта. Об этом рассказала глава региона Наталья Комарова на заседании регионального оперштаба по борьбе с COVID-19. Она подчеркнула, что ситуация с заболеванием коронавирусом остается сложной. Количество болеющих остается на высоком уровне.
«Прошу соответствующих должностных лиц подготовить предложения по продлению до 31 марта приостановление деятельности детских игровых комнат, иных развлекательных центров для детей, в том числе находящихся на территории торговых центров, услуг по курению кальяна и в сфере регистрации актов гражданского состояния», - нацелила коллег Наталья Комарова.
Также с учетом сложившейся в текущем зимнем периоде гидрометеорологической ситуации (температурный режим, толщина льда, от которых зависит продолжительность эксплуатации зимних автомобильных дорог и ледовых переправ) Наталья Комарова поручила региональному департаменту здравоохранения оценить достаточность запаса медикаментов, вакцин, медицинских расходных материалов в больницах, фельдшерско-акушерских пунктах, расположенных в труднодоступных территориях, и при необходимости обеспечить формирование запасов.
Ранее сообщалось, что новый штамм омикрон проявляет себя менее агрессивно, чем предыдущий его собрат дельта.