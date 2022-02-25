Югра станет пилотной площадкой для федерального зонтичного проекта «Эпос +»

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Губернатор Югры Наталья Комарова приняла участие в заседании совета при правительстве Российской Федерации по вопросам попечительства в социальной сфере, которое состоялось под председательством вице-премьера Татьяны Голиковой.
«2022 год указом президента России объявлен Годом культурного наследия. В нашей стране насчитывается более 190 этнических сообществ. Особый статус имеют коренные малочисленные народы. В России проживают 47 таких народностей численностью около 280 тысяч человек. 40 народов, или 260 тысяч человек, – это коренные малочисленные народы Севера, Сибири и Дальнего Востока. Наиболее многочисленные пять народов – ненцы, эвенки, ханты, эвены, чукчи. Они составляют 59 процентов от общего числа коренных малочисленных народов», – отметила Татьяна Голикова.
Она напомнила, что Россия стала первым государством – членом Организации Объединенных Наций, создавшим национальный организационный комитет по подготовке и проведению в стране международного десятилетия языков коренных народов. 9 февраля правительство утвердило план мероприятий с широким перечнем инициатив по самому большому спектру направлений, в числе которых образование, наука, управление, цифровизация и другие.
«В федеральном бюджете в рамках программы «Реализация государственной национальной политики» ежегодно на период 2022-2024 годов предусмотрены субсидии в объеме свыше 156 миллионов рублей на поддержку экономического и социального развития. По 500 миллионов рублей ежегодно – на реализацию программы поддержки традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов, осуществляемой в Арктической зоне России. Около 1,8 миллиарда рублей предусмотрено на поддержку производства и реализацию изделий народных художественных промыслов и ремесел. Практически 865 миллионов рублей – субсидии российским некоммерческим организациям на реализацию проектов по развитию промышленности, социально значимых товаров», – подчеркнула Татьяна Голикова.
Для организации доступной культурной среды для населения Крайнего Севера и Арктики в рамках национального проекта «Культура» более 3 миллиардов рублей заложено на капитальный ремонт 40 и строительство 7 сельских учреждений культуры, 20 детских школ искусств, 13 музеев, 2 центров культурного развития, оснащение 52 детских школ искусств, приобретение автоклубов.
«За 3 года реализации национального проекта «Культура» проведены капитальный ремонт и реконструкция 42 детских школ искусств, в которых обучаются свыше 11 тысяч детей, создано 113 модельных муниципальных библиотек, 9 виртуальных концертных залов, переоборудовано 27 кинозалов, 11 сельских домов культуры, выполнены капитальный ремонт и реконструкция 2 театров, приобретено 2 автоклуба. В рамках проекта «Культура малой родины» 34 театра народов Севера и Арктики, 17 детских кукольных театров получили более 730 миллионов рублей на поддержку творческой деятельности и укрепление материально-технической базы», – продолжила Татьяна Голикова.
Руководитель секции «Социокультурные инициативы», директор фонда «Инносоциум» Елена Маринина в продолжение заседания сообщила, что российский Север – особая территория: его мирное освоение способствовало созданию городов, крепостей, монастырей, ставших точками роста и развития территорий. «Некоторые из точек роста утратили свой статус или перестали существовать, как, например, Мангазея – первый русский город за полярным кругом. В культурном, историческом, географическом аспектах Мангазея повторила судьбу гомеровской Трои. Со временем ее стали считать легендарным городом, не существовавшим, поэтизированным в народной памяти, культуре национального фольклора», – сказала она.
В этой связи Елена Маринина предложила разработать проект, направленный на укрепление единства российской нации, популяризацию культурного наследия. Так, в частности, она предложила разработать и реализовать зонтичный проект «Эпос +», объединяющий собирательный образ народов Севера, консолидирующий держателей мер поддержки, нацеленный на распределение ролей на основе компетенций для реализации единой концепции образа России. Реализация этого проекта позволит к 2030 году создать новый культурный бренд с экономическим потенциалом; продвинуть привлекательный образ России посредством аутентичной продукции, брендов; обеспечить рост экономики регионов за счет популяризации их культурного наследия; увеличить туристический поток; сформировать устойчивые локальные бренды; улучшить качество жизни коренного населения.
«Югра, безусловно, поддерживает инициативу по разработке проекта «Эпос +». Предлагаю включить экспертов от нашего региона в межведомственную рабочую группы. Мы оказываем грантовую поддержку коренным народам, проживающим на стойбищах, занимающимся традиционными видами деятельности, ремеслами, развивающим новые виды деятельности, в числе которых, например, этнотуризм», – сказала Наталья Комарова.
Первый этап проекта предполагает поисковую, исследовательскую работу. В этой связи губернатор предложила использовать возможности автономного округа для тестирования, внедрения результатов исследований.
«В сентябре в Югре пройдет международная конференция института российской истории РАН с участием ведущих отечественных и мировых ученых. Она посвящена исследованию культурного наследия коренных народов. В настоящее время мы работаем над созданием международного центра финно-угорских народов, включающего школу мастеров, проекты по сохранению языков, развитию этноволонтерства, этнотуризма, созданию этнокультурного банка, продюсерского центра», – продолжила Наталья Комарова.
Губернатор отметила, что в автономном округе созданы площадки для проведения съемок кино, телевизионных фестивалей с этнономинациями. В частности, регион принимает XIX-XX международные фестивали кинематографических дебютов «Дух огня», международный экологический телевизионный фестиваль «Спасти и сохранить». «Это авторитетные форумы, ежегодно собирающие участников из десятков стран мира. Мы предлагаем включить в программу этих мероприятий конкурсы по этнономинациям, связанным с коренными народами Севера, Арктики. Начиная с 2023 года мы готовы провести такой конкурс», – добавила Наталья Комарова.
«Спасибо вам за вашу активную позицию! Знаю, что Югра готова стать пилотным регионом для данного проекта. Важно определиться с институциализацией», – поддержала предложения Татьяна Голикова.
Информация Департиамента общественных и внешних связей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры