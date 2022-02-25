В Югре отменили обязательное ПЦР-тестирование по возвращении из отпусков

- Русский
В Ханты-Мансийском автономном округе продлили ряд антиковидных мер. Напомним, ранее об этом сообщалось на заседании регионального оперштаба.
До 31 марта в регионе продолжается приостановление деятельности детских игровых комнат, развлекательных центров для детей, в том числе на территории ТРЦ, оказания услуг по курению кальяна. Приостановлено предоставление госуслуг в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния.
Собственники торговых центров должны держать запрет посещения торговых центров детьми до 14 лет без сопровождения родителей (законных представителей).
Вместе с тем в Югре перестаёт действовать рекомендация работодателям об осуществлении допуска на работу сотрудников, возвращающихся из командировок, отпусков только при наличии отрицательного результата теста на ПЦР-исследование, в том числе экспресс-методом.
Жители региона могут проводить строительные, ремонтные, погрузочно-разгрузочные и другие работы в рабочие дни, в выходные и нерабочие праздничные дни.