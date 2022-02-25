В селе Няксимволе открыли обновленный детский сад

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24 февраля в селе Няксимволе Берёзовского района состоялось торжественное открытие нового здания детского сада «Северяночка», рассчитанное на 40 мест. В праздничном мероприятии принял участие глава Берёзовского района Павел Артеев. Для гостей и жителей села воспитанники образовательного учреждения представили небольшой концерт и показали творческие номера.
Глава района поздравил жителей с долгожданным открытием нового детского сада и пожелал педагогам, воспитанникам больших успехов.
Напомним, реконструкция детского сада «Северяночка» прошла в рамках нацпроекта «Образование». Площадь обновленного здания превышает 2,5 тысячи квадратных метров. Кроме этого, благоустроенна территория с двумя детскими площадками - еще 3,5 тысячи «квадратов». Детский сад оборудован современным оборудованием. В нём оснащены две спальни, сенсорная комната, дополнительные помещения для воспитания и обучения, имеющие современный игровой, обучающий, развивающий инвентарь, медицинский блок. Также в учреждении появился новый кабинет по изучению правил дорожного движения.
Обновленный детский сад открыл свои двери для 29 дошкольников.
Людмила Теткина