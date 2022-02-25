В селе Няксимволе открыли обновленный детский сад

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В селе Няксимволе открыли обновленный детский сад
Фото Г. ВойтовойФото Г. Войтовой
Фото Г. Войтовой

24 февраля в селе Няксимволе Берёзовского района состоялось торжественное открытие нового здания детского сада «Северяночка», рассчитанное на 40 мест. В праздничном мероприятии принял участие глава Берёзовского района Павел Артеев. Для гостей и жителей села воспитанники образовательного учреждения представили небольшой концерт и показали творческие номера.

Глава района поздравил жителей с долгожданным открытием нового детского сада и пожелал педагогам, воспитанникам больших успехов.    

Напомним, реконструкция детского сада «Северяночка» прошла в рамках нацпроекта «Образование». Площадь обновленного здания превышает 2,5 тысячи квадратных метров. Кроме этого, благоустроенна территория с двумя детскими площадками - еще 3,5 тысячи «квадратов». Детский сад оборудован современным оборудованием. В нём оснащены две спальни, сенсорная комната, дополнительные помещения для воспитания и обучения, имеющие современный игровой, обучающий, развивающий инвентарь, медицинский блок. Также в учреждении появился новый кабинет по изучению правил дорожного движения.

Обновленный детский сад открыл свои двери для 29 дошкольников.

Людмила Теткина   

 

Фото Г. ВойтовойФото Г. Войтовой
Фото Г. Войтовой
Фото Г. ВойтовойФото Г. Войтовой
Фото Г. Войтовой
Пт, 25/02/2022 - 16:38

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