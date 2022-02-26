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В марте 2022 года пройдет яркое спортивное мероприятие «Лыжней Андрея». Андрей Яковлевич Хатанев - первый в нашем округе мастер спорта по классической борьбе, уроженец деревни Ясунт Березовского района, замечательный педагог, яркая личность - пример подлинного патриотизма в служении Отечеству. Из мира рыбаков и охотников он уверенно шагнул в мир большого спорта. Окончив институт физической культуры им. П.Ф. Лесгафта, выполнил норматив мастера спорта. Входил в состав сборной СССР. В мир спорта привел своих учеников, являясь и другом, и настоящим Учителем жизни. Первым ввел практику лыжных переходов с посещением соседних населённых пунктов.
Окружной спортивно массовый проект «Лыжнёй Андрея - 2022» проводится в сельском поселении Саранпауль с 03 марта по 06 марта 2022 года. Группы участников стартуют из двух населённых пунктов - с.Саранпауль и п.Сосьва по маршрутам: 1 группа Саранпауль - Хурумпауль - Ломбовож (85 км.), 2 группа Сосьва - Ломбовож (40 км.). Место встречи групп участников: деревня Ломбовож.
Мероприятие проводится за счёт средств депутата Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры VII созыва Гоголевой Татьяны Степановны.