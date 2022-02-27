Глава Белоярского района посетил деревню Нумто

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В деревне Нумто отметили двойной праздник. Национальная деревня отмечает свое 420 –летие. Ее история окутана легендами. У ненцев название Нумто означает «Божье озеро» и требует к себе трепетного отношения от всех, кто ведёт хозяйственную деятельность в районе озера Нумто.
История Нумто – это яркая летопись самобытной культуры, традиционного образа жизни коренных малочисленных народов Севера.
Сергей Маненков вместе с делегацией гостей: представителями ЮГУ, ректором ЮГУ Романом Кучиным, начальником управления развития конкуренции Депэкономики округа Борисом Пейчевым, директором кафедры ЮНЕСКО «Динамика окружающей среды и глобальные изменения климата» Еленой Лапшиной, представителями ПАО «Сургутнефтегаз» - начальником НГДУ «Нижнесортымскнефть» Сергеем Слюсаренко и начальником управления экологической безопасности и природопользования Любовью Малышкиной посетили деревню.
Глава территории поздравил и отметил Благодарственными грамотами главы жителей деревни, оленеводов. Поблагодарил за труд на благо своей малой Родины, сохранение и преумножение богатства национальной культуры. Пожелал нумтовцам счастья и здоровья, а деревне — новых и перспективных направлений развития. А также поблагодарил ПАО «Сургутнефтегаз», главного спонсора мероприятия, за сотрудничество.
Сергей Петрович вручил сертификаты по 100 тысяч рублей на развитие визит-центру природного парка Нумто и сельскому Дому культуры.
Издавна занятие оленеводством составляло основу существования лесных ненцев. Это определяло кочевой образ жизни народа. И сегодня в д. Нумто отметили еще один праздник - День оленевода. Этот самый яркий и настоящий праздник коренных народов Севера объединил в себе вековые традиции и обряды народов, населяющих Югру.
Проведены состязания по национальным видам спорта: метание тынзяна на хорей в цель, прыжки через нарты, национальная борьба, перетягивание палки, забег на 100 м. А фольклорное выступление местных жителей полностью погрузило нас в древнюю культуру коренных малочисленных народов Севера.
Победители и призеры соревнований награждены дипломами и призами. По итогам многоборья первое место занял Александр Пяк. Оленевод получил звание «Абсолютный чемпион 2022 года» и награжден главным призом - снегоходом «Буран».