В Государственной библиотеке Югры прошла творческая встреча

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В Государственной библиотеке Югры прошла творческая встреча

25 февраля в отделе Детской литературы Государственной библиотеки Югры  прошла творческая встреча Владимира Енова с учащимися второго класса школы № 1 Ханты-Мансийска, посвящённая Акции «Мифы, легенды и сказки народов Югры». Писатель рассказал детям сказки «Сильный заяц», «Сто и одна хитрость», побеседовал с мальчиками и девочками о смысле написанных им произведений. Завершая литературную встречу, сказитель продекламировал школьникам поэму «Дедовский завет» и подчеркнул, что основными мотивами его творчества всегда будут – добро, справедливость,  честь, что нынче является особенно важным в нашей современной жизни.

Владимир Енов  

Пнд, 28/02/2022 - 11:54

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