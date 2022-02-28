В Государственной библиотеке Югры прошла творческая встреча

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25 февраля в отделе Детской литературы Государственной библиотеки Югры прошла творческая встреча Владимира Енова с учащимися второго класса школы № 1 Ханты-Мансийска, посвящённая Акции «Мифы, легенды и сказки народов Югры». Писатель рассказал детям сказки «Сильный заяц», «Сто и одна хитрость», побеседовал с мальчиками и девочками о смысле написанных им произведений. Завершая литературную встречу, сказитель продекламировал школьникам поэму «Дедовский завет» и подчеркнул, что основными мотивами его творчества всегда будут – добро, справедливость, честь, что нынче является особенно важным в нашей современной жизни.
Владимир Енов