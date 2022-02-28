Старейшины Югры поддержали военную спецоперацию России по помощи Донбассу

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Старейшины Югры поддержали военную спецоперацию России по помощи Донбассу

Председатель Совета старейшин коренных малочисленных народов Севера Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Александр Михайлович Константинов выразил свою позицию по военной спецоперации на Донбассе:

– Объявленная военная спецоперация имеет две цели: это защита русскоязычного населения и защита российских границ. Потому что дальше уже такого терпеть нельзя. Восемь лет шёл геноцид, издевательство над русскоязычным населением. И надо было поставит где-то, когда-то, какую-то точку. Все старания нашего правительства, обращения в европейские инстанции, беседы с США ничего не дали, нулевые итоги встреч. Поэтому совершенно правильно наш лидер, президент страны Владимир Владимирович Путин решил о проведении специальной военной операции. Ни один человек не погиб, а все точки военной инфраструктуры были уничтожены.

Встречаясь со старейшинами из числа коренных малочисленных народов Севера, я увидел понимание и единое мнение, что наш президент поступил совершенно правильно. И мне кажется, что на этом останавливаться не нужно. Надо сказать, Россия – это сила.

Людмила Гурьева

Пнд, 28/02/2022 - 15:48

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