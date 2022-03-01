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С 21 по 23 февраля в рамках мероприятий, приуроченных к Году культурного наследия народов России и открытию Международного десятилетия языков коренных народов, прошла научно-практическая конференция «Тёпәӊ ясӊэм» («Мой родной язык»). Во время мероприятия участники посетили города Мегион, Покачи, Нан-ёганское национальное стойбище.
Научно-практическая конференция стартовала 21 февраля в г. Мегион на базе «Экоцентра». С докладами выступило 18 человек из Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Санкт-Петербурга, часть докладов прозвучала на родных языках.
В режиме онлайн были озвучены доклады зарубежных исследователей, все они выступили на хантыйском языке: Эстер Рутккаи-Миклиан (Венгрия), Дудек Штефан, Жофия Шён (Германия).
22 февраля участники конференции совместно с организаторами отправились в город Покачи. Здесь был проведён круглый стол по проблемам сохранения и возрождения языков коренных народов. В непринужденной дружеской обстановке присутствующие обменивались своим опытом по поддержке языков, озвучивали проблемы, выступали с докладами.
В финальной части мероприятия участники посетили Нан-ёганское национальное стойбище, где проживает семья Покачевых. Гостей радушно встречали хозяева Елена Николаевна и Вячеслав Геннадьевич, а также их дети и родственники.
Приехавших ожидала традиционная хантыйская кухня с разнообразными блюдами из оленины и рыбы. Затем хозяева провели экскурсию по своему стойбищу, познакомили посетителей с историей семьи Покачевых, со своим стойбищем. Для гостей на высоком берегу реки был разведён костер, откуда, греясь возле открытого огня, можно было вдоволь полюбоваться чудесным видом. Неподалеку от костра был установлен чум, в котором гостей ожидал небольшой импровизированный концерт, где исполнялись сказки и песни на хантыйском языке. После этого все желающие могли покататься на оленьей упряжке и на снегоходе.
Уезжая со стойбища, организатор мероприятия депутат Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Т.С. Гоголева пожелала хозяевам всего самого наилучшего: «Нӑӊ Ёган» в переводе означает «лиственничная река». В культуре наших народов лиственница – это дерево, которое символизирует крепость земли, здоровье земли, поэтому хочется, чтобы вот на этом мысу, на этой реке было ещё очень много таких же встреч, которые способствовали бы сохранению наших языков, приобщению молодёжи к своим этническим корням, к традициям».
Пётр Молданов