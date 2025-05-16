Югорчанка стала обладательницей престижной международной молодежной премии
Заместитель генерального директора АНО «Молодежный центр Югры» Анна Колычева стала победительницей международной молодежной премии «Содружество дебютов». Премии, посвященной Году волонтерского движения в СНГ, удостоились 7 человек из стран Содружества.
Торжественное награждение прошло 14 мая в Душанбе на Форуме творческой и научной интеллигенции государств-участников СНГ.
«В нашем регионе поддержка добровольчества и НКО является одним из приоритетных направлений работы. Тот факт, что я стою здесь — это общий результат нашей большой и слаженной работы внутри страны и региона: Правительства РФ, Федерального агентства по делам молодежи, Ассоциации Добро.рф, Россотрудничества и Правительства Югры. Я благодарю за поддержку Губернатора Югры Руслана Кухарука и всю команду нашего региона, это наша общая победа», — подчеркнула Анна Колычева во время церемонии награждения. Она рассказала присутствующим о работе по развитию добровольчества и НКО, которую проводит Академия развития гражданского общества «Добрино», и пригласила в Югру.
Напомним, что Югра с 2018 года занимает и сохраняет лидерские позиции в стране по поддержке некоммерческого сектора. Это стало возможным благодаря действующей комплексной системе развития негосударственных поставщиков услуг социальной сферы. Более того, регион традиционно выступает инициатором новых практик поддержки СО НКО и социального предпринимательства, задает темп и тренды развития «третьего сектора» в стране. В Югре впервые в России был запущен региональный грантовый конкурс по модели ПФКИ, здесь регулярно проходят международные стажировки по линии НКО и добровольчества, а в Академии развития гражданского общества «Добрино», которая является главной площадкой страны по развитию общественных инициатив, добровольчества и гражданского сектора, раскрывают потенциал лидеров изменений через служение и социальную ответственность. Создание «Добрино» – совместная инициатива правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Ассоциации «Добро.рф» и Росмолодёжи, старт работе круглогодичного молодежного образовательного центра в апреле 2024 года дал президент России Владимир Путин. Осенью этого года, с 9 по 14 сентября в Югре пройдет Всероссийский форум развития гражданского общества «Добрино».
Список лауреатов премии «Содружество дебютов» в 2024 году:
— руководитель и первая скрипка Государственного струнного квартета Азербайджанской Филармонии, заслуженная артистка Азербайджана Джейла Сеидова;
— заместитель директора колледжа Национального политехнического университета Армении, генеральный директор компании по программированию «Эвотек» Микаел Мартиросян;
— специалист по организации мероприятий спортивно-культурного центра при Белорусском государственном университете культуры и искусств Павел Вандеев;
— режиссер Казахстанского национального театра драмы им. Мухтара Ауэзова Аридаш Оспанбаева;
— преподаватель юридического колледжа Кыргызского национального университета им. Жусупа Баласагынова Нуржана Бардыбаева;
— заместитель генерального директора АНО «Молодежный центр Югры» Анна Колычева;
— старший преподаватель кафедры органической химии Таджикского национального университета Сорбон Зафарзода.
Международная премия «Содружество дебютов» учреждена Советом по гуманитарному сотрудничеству и Межгосударственным фондом гуманитарного сотрудничества государств-участников СНГ в 2008 году. Ее цель — поддержка творчества и развитие сотрудничества молодежи СНГ в области культуры, искусства, науки, образования, содействие профессиональному росту начинающих авторов, исполнителей, молодых ученых, представителей гуманитарных и творческих профессий, продвижения их произведений, научных открытий и других достижений в профессиональных сообществах государств — участников СНГ.