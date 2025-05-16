В Школьной неделе добра в Югре приняли участие 74 000 человек
В конце апреля 192 образовательные организации активно включились в волонтерскую жизнь региона. Это стало мощным импульсом развития школьного добровольчества: 63 000 учеников, 9 500 родителей и 1 500 педагогов приняли участие в акциях, направленных на поддержку ветеранов, участников СВО и их семей, профилактическую деятельность, сохранение истории малой Родины.
По итогам работы, 90 школ получили звание «Отличников» за наибольшее количество проведенных акций, 29 школ стали «Хорошистами». За неравнодушие и инициативность всем образовательным организациям будут вручены памятные подарки и наградные таблички от организаторов проекта.
Более тысячи ребят создали медиапроекты – изучили архивы и поделились историями школ, провели интервью с одноклассниками, выпускниками и учителями – рассказали о своих буднях. В социальной сети ВКонтакте опубликовано более 340 клипов о выдающихся людях, природных и архитектурных особенностях населенных пунктов Югры. Все работы объединены одной идеей: человек и его вклад в историю – главная ценность и богатство Родины.
Более 1 300 человек вышли на «Субботник для героев» – убрали мусор и сухие ветки, отмыли мемориалы и памятники от зимней пыли. К создание окопных свечей и сухого душа, плетению маскировочных сетей, сбору гумпомощи и поддержке семей участников СВО присоединилось более 24 000 человек. Организованы десятки встреч с ветеранами и военнослужащими – 4 741 человек смог почувствовать, насколько велика может быть любовь к стране. Открытость гостей и активные диалоги помогли школьникам перенять это чувство, чтобы взрастить собственное.
С заботой об окружающем мире проведены «Экоуроки» – 16 572 ребенка узнали о раздельном сборе отходов, вторичном использовании сырья. Амир Гарипов, ученик когалымской школы №3, даже принес в класс робота, которого сконструировал из пластика, картона и крышечек. На его корпусе размещены куаркоды проекта «Югра собирает», а также важные тематические статьи.
Экскурсии, дни открытых дверей, книжные обмены, помощь приютам для животных, социальные акции и уютные встречи с учителями, находящимися на пенсии – масштаб проекта отражают не только цифры, но чувства благополучателей – их улыбки, слова благодарности за поддержку.
Благодаря Школьной неделе добра на платформе Добро.рф зарегистрировалось более 5 000 человек. Значит – сообщество усилилось активными ребятами, готовыми с открытым сердцем поддерживать тех, кто в этом нуждается.
Проект реализуется при поддержке Федерального агентства по делам молодёжи (Росмолодёжь) в рамках реализации федерального проекта «Россия – страна возможностей» национального проекта «Молодёжь и дети».
Организаторы проекта: Департамент молодёжной политики, гражданских инициатив и внешних связей Югры, Департамент образования и науки Югры, Автономная некоммерческая организация «Молодёжный центр Югры», Региональное отделение Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодёжи «Движение Первых» Югры.