Югра присоединилась к эстафете «Огонь жизни»
В Ханты-Мансийске стартовала эстафета «Огонь жизни». Мероприятие направлено на привлечение новых добровольцев в Федеральный регистр доноров костного мозга, что значительно увеличивает шансы на спасение пациентов с лейкемией и другими серьезными заболеваниями. Организаторами акции в регионе выступили ФМБА России в сотрудничестве с Благотворительным фондом «Импакт» и при поддержке Департамента здравоохранения Югры.
Лидеры донорского движения, волонтеры, активные представители студенческой молодежи, школьники, спортсмены, учителя, медицинские работники, участники СВО, представители власти и другие югорчане стали участниками Акции в поддержку донорского движения в Ханты-Мансийске.
Для проведения эстафеты в столицу региона приехал амбассадор акции, мировой рекордсмен и марафонец, который сам перенес лейкоз и прошел 31 курс химиотерапии - Артем Алискеров. В 2023 году он пробежал более 3 000 километров по России, ежедневно преодолевая марафонскую дистанцию, чтобы рассказать о важности донорства.
«Рад наконец-то приехать в Югру, потому что полтора года назад у нас был проект «Давай вступай», где я бежал ежедневные марафоны в 72 городах, но Ханты-Мансийск был далеко от нас. В этом году мы сделали акцент на города, до которых не добрались в прошлый раз, - отметил Артем Алискеров, открывая эстафету. - Наша задача сегодня развеять мифы и рассказать, что донорство костного мозга – это просто. Чтобы стать потенциальным донором, достаточно сдать три миллилитра крови. Для спасения чьей-то жизни потребуется всего 4 часа».
Старт эстафеты объявила главный врач Окружной клинической больницы Ханты-Мансийска Елена Кутефа. Она отметила, что факел «Огонь жизни» - символ надежды, единства, доброй воли для миллионов россиян.
«Герои нашего региона пронесли факел по нашему городу. Мы тем самым подчеркиваем важность мисси донорства костного мозга и стволовых клеток. Призываем всех молодых людей, неравнодушных граждан Югры вступать в Федеральный регистр доноров костного мозга и стволовых клеток. Это просто! Протяни руку чужой беде во имя спасения другой жизни», - обратилась Елена Кутефа к участникам акции.
Первым факел «Огонь жизни» нес Максим Эйферт – заместитель руководителя по экономическим вопросам больницы, Почетный донор России, активист донорского движения, он состоит в федеральном регистре доноров костного мозга.
«Чем больше молодых людей вступит в федеральный регистр доноров костного мозга и стволовых клеток, тем больше шансов у пациентов найти своего генетического близнеца, своего донора, который подходит по совместимости. Трансплантация стволовых клеток помогает пациентам с тяжелыми онкологическими заболеваниями вернуться к активной жизни», - говорит организатор эстафеты в Ханты-Мансийске, заведующая отделением переливания крови ОКБ Анна Сухарева.
Ханты-Мансийск активно подключился к привлечению людей в Федеральный регистр доноров костного мозга и стволовых клеток. Всего подали заявление около 800 человек, 391 - уже состоят в федеральном регистре.
Каждый год в России фиксируется более 5 тысяч новых случаев заболеваний, требующих трансплантации, и поиск донора часто становится критически важным. Вступить в ряды доноров костного мозга могут лица в возрасте от 18 до 35 лет. Желающие могут обратиться в отделения переливания крови, а заявление на вступление можно подать заранее через портал Госуслуг в разделе «Здоровье».
Отметим, что окружная столица приняла эстафету из Тюмени, передала ее Сургуту. Затем эстафета продолжится в Тобольске. В общей сложности в акции примут участие около 100 городов нашей страны, финал запланирован на осень в Москве. Организаторы надеются привлечь в ряды доноров тысячи людей.