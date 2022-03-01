Посвящение в доноры

  • Русский
Посвящение в доноры

В первые дни весны, по традиции, на окружной станции переливания крови в рядах доноров можно увидеть их — 18-летних парней и девушек, решивших поделиться своей кровью. В этом году акция «Неделя донорского совершеннолетия» будет проходить с 1 по 5 марта. Это ежегодное мероприятие проводится для вовлечения новых активистов в донорское движение и укрепления мотивации молодёжи на здоровый образ жизни.

На память о первой кроводаче 18-летние доноры получат свидетельства о донорском совершеннолетии и сувенир с донорской символикой — обложку на студенческий билет. «Благодаря акции студенты смогут совершить поступок, достойный взрослого гражданина страны — спасти жизнь пациента, нуждающегося в переливании донорской крови. Уверены, что участие станет одним из осознанных, социально-полезных и самостоятельных поступков в жизни многих ребят», — говорит Юрий Чемакин, главный врач окружной станции переливания крови.

Информация Департамент здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

Втр, 01/03/2022 - 10:28

Адрес редакции

628011, г. Ханты-Мансийск, ул. Комсомольская, 31
Тел./факс (3467)33-17-52
e-mail: gazeta@khanty-yasang.ru

ВКОКFBINSTTLGRM

Обратная связь

Руководство

Директор, главный редактор: Динисламова С. С.
Тел. (3467)33-22-72

Заместители директора:
Кондина Г. Р.
Вах Н. И.
Тел. (3467)33-24-02

Ответственные секретари

Ханты ясанг
Рагимова Н. В.
Тел. (3467)33-24-02

Луима сэрипос
Узель В. В.
Тел. (3467)33-23-09

Общая информация

Учредитель
Объединенная редакция национальных газет «Ханты ясанг» и «Луима сэрипос»

Рег. номер
[Роскомнадзор]
Эл № ФС77-77089
от 25 ноября 2019 г.