Посвящение в доноры

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В первые дни весны, по традиции, на окружной станции переливания крови в рядах доноров можно увидеть их — 18-летних парней и девушек, решивших поделиться своей кровью. В этом году акция «Неделя донорского совершеннолетия» будет проходить с 1 по 5 марта. Это ежегодное мероприятие проводится для вовлечения новых активистов в донорское движение и укрепления мотивации молодёжи на здоровый образ жизни.
На память о первой кроводаче 18-летние доноры получат свидетельства о донорском совершеннолетии и сувенир с донорской символикой — обложку на студенческий билет. «Благодаря акции студенты смогут совершить поступок, достойный взрослого гражданина страны — спасти жизнь пациента, нуждающегося в переливании донорской крови. Уверены, что участие станет одним из осознанных, социально-полезных и самостоятельных поступков в жизни многих ребят», — говорит Юрий Чемакин, главный врач окружной станции переливания крови.
Информация Департамент здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры