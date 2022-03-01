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24 февраля Россия начала спецоперацию по помощи республикам Донбасса. Президент Владимир Путин в своем обращении к нации рассказал, что операция миротворческая. Россия не воюет с народом Украины. Цель спецоперации – установление мира и денацификация этой страны.
Подполковник в отставке Дмитрий Васильевич Лельхов не мог остаться в стороне от этих событий, вот как он прокомментировал:
– Война в Донбассе длилась восемь лет, в ней погибли более 14 тысяч человек, включая детей. Наша армия там не участвовала. Параллельно тому, что происходило на юго-востоке страны (на Донбассе) в самой Украине была создана военная инфраструктура НАТО с американскими советниками и инструкторами. Спрашивается, к чему готовились американцы, накачивая Украину оружием и укрепляя натовские пункты обеспечения на её территории? Если бы прошло ещё какое-то время, то они бы ещё больше укрепились там. И начали бы вместе с бандеровцами более интенсивно обстреливать и Донецк, и Луганск. И с большей силой продолжать геноцид. Мы очень правильно сделали. И мы не могли ни на шаг отступать дальше. Четыре дня назад Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Он уточнил, что действия Москвы связаны с защитой самой себя от «тех, кто взял Украину в заложники». Специальная военная операция России на Украине (СВО) – это, во-первых, не война и не нападение на соседнее государство. Американо-украинские планы были разрушены именно благодаря эффекту неожиданности, который применил российский лидер. Внезапный натиск нашей армии с целью освобождения сначала поверг Киев и Вашингтон в шок, а после – спутал им все карты. Россия не начинала военные действия на Украине, а завершает их.
Это и военно-технический ответ России на то, что американцы и их союзники не стали идти навстречу российскому ультиматуму.
«То, что и как сделала Россия на Украине, удивило и обескуражило весь мир. Особенно западных партнеров Киева. Раньше они кричали: «вот Россия завтра войдет на Украину». Хорошо, вошли, и что теперь? Что изменилось? Они сами не знают, что изменилось. Они не понимают, что сделает Россия в следующий миг. В этом главная уникальность всей спецоперации. Невиданная ранее мобильность, ювелирная точность и повышенное внимание к безопасности мирного населения – такого раньше никто не видел», – объяснил недоумение Запада дипломат Яков Кедми.
Военный эксперт добавил, что вся операция чётко разделена на этапы и сейчас, по всем признакам, настало время последнего. Не сегодня-завтра Украину ждёт вполне ожидаемая и прогнозируемая развязка с разоружением ВСУ и нацбатальонов с привлечением к ответственности всех военных преступников.
Людмила Гурьева