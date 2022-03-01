Изменение ответственности работодателя по выполнению квоты для трудоустройства инвалидов

  • Русский
Изменение ответственности работодателя по выполнению квоты для трудоустройства инвалидов

с 1 марта 2022 г. вступает в силу статья 13.2 «Установление квоты для приема на работу инвалидов» Закона РФ от 19.04.1991 №1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации» (далее – Закон №1032-1).

Обращаем внимание, что в соответствии с новыми изменениями в Законе №1032-1 квота для приема на работу инвалидов считается выполненной работодателем в случае оформления в установленном порядке трудовых отношений с инвалидами в рамках исполнения работодателем обязанности по трудоустройству инвалидов в соответствии с установленной квотой.

В случае невозможности создания или выделения рабочих мест в счет установленной квоты работодатель вправе профинансировать создание или выделение рабочих мест для трудоустройства инвалидов в других организациях в соответствии с заключенными договорами, такие договоры подлежат обязательной регистрации в Департаменте труда и занятости населения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

Напоминаем, что работодатели могут обратиться в КУ «Ханты-Мансийский центр занятости населения» за финансовой помощью, предоставляемой при трудоустройстве граждан с инвалидностью, а именно:

- компенсация затрат по оплате труда при оказании услуг по организации временного трудоустройства граждан с инвалидностью;

- на оборудование (оснащение) рабочих мест при трудоустройстве инвалида

Работодатели представляют информацию о квотировании рабочих мест для трудоустройства инвалидов посредством размещения на Единой цифровой платформе в сфере занятости и трудовых отношений «Работа в России»https://trudvsem.ruсогласноПостановлениюПравительстваРФ от 30.12.2021 №2576.

Новые формы отчетности утверждены ПриказомМинтруда Российской Федерации от 26 января 2022 года № 24 «О проведении оперативного мониторинга в целях обеспечения занятости населения».

Более подробную информацию Вы можете получить в Казенном учреждении Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Ханты-Мансийский центр занятости населения» по адресу: г. Ханты-Мансийск, ул. Карла Маркса, д. 12, тел.: 8 (3467) 32-21-88(доб. 214, 213), e-mail: hm_czn@admhmao.ru.

Также следите за нашими новостями в социальных сетях: ВКонтакте (https://vk.com/cznhm); Instagram (kuhm_czn); Telegram  (@hmczn)

Информация предоставлена Казенным учреждением Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Ханты-Мансийский центр занятости населения"

Втр, 01/03/2022 - 14:48

Адрес редакции

628011, г. Ханты-Мансийск, ул. Комсомольская, 31
Тел./факс (3467)33-17-52
e-mail: gazeta@khanty-yasang.ru

ВКОКFBINSTTLGRM

Обратная связь

Руководство

Директор, главный редактор: Динисламова С. С.
Тел. (3467)33-22-72

Заместители директора:
Кондина Г. Р.
Вах Н. И.
Тел. (3467)33-24-02

Ответственные секретари

Ханты ясанг
Рагимова Н. В.
Тел. (3467)33-24-02

Луима сэрипос
Узель В. В.
Тел. (3467)33-23-09

Общая информация

Учредитель
Объединенная редакция национальных газет «Ханты ясанг» и «Луима сэрипос»

Рег. номер
[Роскомнадзор]
Эл № ФС77-77089
от 25 ноября 2019 г.