Изменение ответственности работодателя по выполнению квоты для трудоустройства инвалидов

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с 1 марта 2022 г. вступает в силу статья 13.2 «Установление квоты для приема на работу инвалидов» Закона РФ от 19.04.1991 №1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации» (далее – Закон №1032-1).
Обращаем внимание, что в соответствии с новыми изменениями в Законе №1032-1 квота для приема на работу инвалидов считается выполненной работодателем в случае оформления в установленном порядке трудовых отношений с инвалидами в рамках исполнения работодателем обязанности по трудоустройству инвалидов в соответствии с установленной квотой.
В случае невозможности создания или выделения рабочих мест в счет установленной квоты работодатель вправе профинансировать создание или выделение рабочих мест для трудоустройства инвалидов в других организациях в соответствии с заключенными договорами, такие договоры подлежат обязательной регистрации в Департаменте труда и занятости населения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.
Напоминаем, что работодатели могут обратиться в КУ «Ханты-Мансийский центр занятости населения» за финансовой помощью, предоставляемой при трудоустройстве граждан с инвалидностью, а именно:
- компенсация затрат по оплате труда при оказании услуг по организации временного трудоустройства граждан с инвалидностью;
- на оборудование (оснащение) рабочих мест при трудоустройстве инвалида
Работодатели представляют информацию о квотировании рабочих мест для трудоустройства инвалидов посредством размещения на Единой цифровой платформе в сфере занятости и трудовых отношений «Работа в России»https://trudvsem.ruсогласноПостановлениюПравительстваРФ от 30.12.2021 №2576.
Новые формы отчетности утверждены ПриказомМинтруда Российской Федерации от 26 января 2022 года № 24 «О проведении оперативного мониторинга в целях обеспечения занятости населения».
Более подробную информацию Вы можете получить в Казенном учреждении Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Ханты-Мансийский центр занятости населения» по адресу: г. Ханты-Мансийск, ул. Карла Маркса, д. 12, тел.: 8 (3467) 32-21-88(доб. 214, 213), e-mail: hm_czn@admhmao.ru.
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Информация предоставлена Казенным учреждением Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Ханты-Мансийский центр занятости населения"