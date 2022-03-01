В Ханты-Мансийске завершился фестиваль «Дух огня»

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В Ханты-Мансийске завершился фестиваль «Дух огня»
Фото: https://vk.com/shtabugraФото: https://vk.com/shtabugra
Фото: https://vk.com/shtabugra

В этот раз в Югре прошли сразу XIX и XX фестивали. В конкурсе приняли участие представители из более чем 30 стран мира. За неделю югорчане посетили выставки, мастер-классы, спектакли и лекции, а также впервые в истории кинофестиваля смогли бесплатно посмотреть фильмы.

Вчера, 28 февраля состоялось торжественное закрытие фестиваля, и были вручены награды победителям. За XIX фестиваль «Золотая тайга» досталась кинематографистам из Индии за картину «Камешки». Главный приз XX фестиваля получила работа режиссёра из России «Сказка для старых». Также во время церемонии закрытия фестиваля вручили награды за лучший российский дебют, за женскую и мужскую роли, призы зрительских симпатий. Кинолюбители оценили два российских фильма «Солнце будет завтра» (режиссер Роберт Дэф)  и «Шинед О'Коннор» (режиссер Ринат Махмудов).

Надежда Рагимова

 

Фото: https://vk.com/shtabugraФото: https://vk.com/shtabugra
Фото: https://vk.com/shtabugra
Фото: https://vk.com/shtabugraФото: https://vk.com/shtabugra
Фото: https://vk.com/shtabugra
Втр, 01/03/2022 - 15:28

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