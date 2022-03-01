Коренным малочисленным народам станет проще получать пенсии

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Представителям коренных малочисленных народов Севера будут назначать социальную пенсию на основании сведений из специального электронного реестра. Это освободит их от личного обращения в Пенсионный фонд.
Особенности назначения социальной пенсии по старости гражданам из числа малочисленных народов Севера определены Федеральными законами «О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации» и «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам назначения и выплаты пенсий».
Пенсия может быть установлена на основании сведений, которые содержатся в списке лиц, относящихся к коренным малочисленным народам РФ, формируемым Федеральным агентством по делам национальностей.
«Прежде для назначения пенсии по старости им нужно было лично прийти в территориальный орган пенсионного фонда и передать в клиентские службы документы, подтверждающие их принадлежность к указанной категории, — отметила заместитель председателя Комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова. — Впредь пенсии им будут назначать в беззаявительном порядке. При этом сохраняется и прежний порядок, при котором гражданин, сведения о котором не содержатся в реестре, при обращении за установлением пенсии вправе предоставить документы, подтверждающие принадлежность к малочисленным народам Севера».
Гражданин, сведения о котором в нем не содержатся, при обращении за установлением пенсии может представить документы, подтверждающие его принадлежность к малочисленным народам.
Право на социальную пенсию по старости есть у граждан из числа малочисленных коренных народов Севера, проживающих на землях своих предков постоянно: мужчин – по достижении 55 лет и женщин — 50 лет.
Отметим, что сейчас в России насчитывается 47 коренных малочисленных народов. Это более 300 тысяч человек. В основном они живут на Севере, в Сибири и на Дальнем Востоке, сохраняют традиционный жизненный уклад, занимаются оленеводством, рыболовством, охотой, разведением собак, собирательством, художественными промыслами.