Мнение коренных жителей поселка Березово о спецоперации на Украине

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Вынгилева Любовь Константиновна (манси), Берёзово:
«Речь Президента Путина В.В. 24 февраля 2022 года я восприняла с пониманием, так как с тем, что прозвучало в речи, я согласна. Донбасс, конечно, нуждается в помощи, особенно русскоязычное население. Но в данное время к военным действиям на Украине у меня двойственное отношение: с одной стороны, Донбасс не оставили на произвол украинским нацистам, а с другой – как бы России не завязнуть в этой войне, жаль мирное население и Украины, и России, а также наших ребят, которые гибнут в этой спецоперации. Есть надежда, что мирные переговоры состоятся, и пройдут не впустую».
Албин Андрей Иванович (манси), Берёзово:
«Я против войны с Украиной. Надо было искать мирное разрешение конфликта, не ждать, когда пригонят Украине военную технику с Западной Европы. Президенту Украины надо сесть за стол переговоров и договариваться о мирном решении».
Кокшарова (Вынгилева) Татьяна Святославовна (манси) г. Тюмень:
«К военным действиям на Украине отношусь отрицательно. Ни одна из сторон в этой войне не выиграет. Это сильно ударит по экономике. В 2014 году, когда Крым отошел к России, доллар поднялся в два раза, то же мы видим и сейчас. Жаль Украину, которую Западная Европа и США используют как полигон военных действий. А Соединенные Штаты как вороны каркают над двумя дерущимися собаками, они в своем репертуаре. В общем, плохо будет всем».
Лапеко (Гришкина) Юлия, деревня Шайтанка, Берёзовский район:
«Нацистов – радикалов надо гнать с Украины. Америка сошла с ума, поддерживая нацистский режим на Украине, которая сейчас страдает от военных действий. Штаты и Европа просто унизили Россию, поставляя Украине оружие. Пусть украинский народ сам выбирает, каким путем ему идти дальше. Зеленский скрывается во Львове, его вообще надо гнать из страны. Россия всегда всем помогала в различных трудных ситуациях, а теперь почти все отвернулись от неё».
Вынгилева Ирина Константиновна (манси):
«Целиком и полностью согласна с решением президента. Россию обложили со всех сторон, открыто нарушают наше морское и воздушное пространство. Украина для Западной Европы не более как козёл отпущения. Украинский народ давно молчит и также молча страдает, так как боится радикалов. Конечно, переговоры нужны, в войне с Украиной гибнут и наши русские солдаты. Плохой мир лучше хорошей ссоры. Украине нужно избавиться от радикалов и выбрать новое здравомыслящее правительство».
Супрун Калерия Акрамовна (манси), Берёзово:
«Я поддерживаю политику Путина. Наконец-то, решили провести спецоперацию по освобождению Донецка и Луганска! Люди устали от этой войны, 8 лет терпели, погибали от своих же украинцев! Да их не назвать украинцами! Это натуральные фашисты, которые убивали и насиловали мирных граждан! Нацизм надо искоренить до последнего радикала на украинской земле! Только ЗА!»
Новьюхова Людмила Николаевна (ханты), Берёзово:
«Вооруженный конфликт, который начался на Украине, принес много бед и страданий простому народу. У радикальной бандеровской власти, нет ни совести, ни сострадания к своему же народу. Бомбят изо всех орудий своих же украинцев и обвиняют в этом других. Разве можно считать такую власть адекватной?!»
Логинова (Павленко) Екатерина Михайловна, манси, г. Ханты-Мансийск:
«Согласна с Путиным в том, что нужно защитить Донбасс. И надо уничтожить на корню радикальный фашизм. Глубоко сочувствую простым людям-украинцам. Очень больно за них. Надеюсь на мудрое решение, которым должны закончиться переговоры России и Украины. Зеленскому вообще не место в президентском кресле, пусть лучше снимается в кино».
Материал подготовлен Любовью Вынгилевой из п. Березово ХМАО – Югры