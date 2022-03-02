Донбасс глазами писателя Леонида Бабанина

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Мнение писателя из пгт. Берёзово Леонида Бабанина на действия, происходящие на Украине:
– Сегодня весь мир говорит, что в Донбассе живут террористы, но баннер при въезде в Донецк говорит об обратном: здесь живут нормальные люди с общечеловеческими ценностями, мышлением, которые не желают войны, они хотят свободы и демократии.
В 2014 году, когда на Украине свергли президента Виктора Януковича, на Донбассе возник конфликт по причине того, что он не приемлет условия новой демократии, в связи с чем, по мнению Л. Бабанина, и началась война.
«Для себя я решил всё это увидеть своими глазами. В этом мне помог Союз писателей России, дал контакты МИДа Донбасса. Я через Ростов слетал туда, написал серию репортажей, очерков, дал несколько пресс-конференций в Донбассе. Мои очерки об этом можно почитать на сайте «Проза.ру» и других источниках. Я сделал следующие выводы:
– Территория Донбасса, в которой проживает исключительно русскоязычное население, отказалось разговаривать на украинском языке. На мой взгляд, началась война за право говорить на русском языке. К примеру, если сегодня в России народам ханты, манси и лесным ненцам запретят говорить на родном языке, что произойдет? Именно по этой причине они с оружием в руках поднялись против тех, кто запретил им говорить по-русски.
Действительно то, что там происходило 8 лет, когда Украина фактически оккупировала Луганскую народную республику и в ежедневном режиме обстреливала с различных видов оружий, гибли дети, женщины, старики – это было очень страшно. И сегодня, дай Бог, чтобы Донбасс обрёл независимость, это будет победа демократии.
В последние годы мы все явно и чётко видим, что Донбасс выразил свое волеизъявление, Украина провела выборы и выявила свое волеизъявление. Каждый выбрал своего президента. Европа сказала, что украинское волеизъявление – это демократия, а Донбасское – терроризм. У Европы двойные ценности, двойные стандарты. Здесь полностью попраны права человека, права целого народа, права двух областей, которые законным порядком, как и весь мир, пришли на выборы и отдали свои голоса – сегодня это признано терроризмом.
Мы видим, что Украину начали насыщать вооружением, Украину превратили в площадку, которая льёт грязь на нашу страну. И если оставить это в покое на год-два, Украина бы воевала не с ДНР, а с Россией. Уже в Россию бы полетели бы снаряды и бомбы. И я болею за нашу страну, хочу, чтобы Россия быстрее навела порядок на Украине..
Ирина Самсонова