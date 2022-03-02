Единство народов Югры в объективе фотокамеры

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Единство народов Югры в объективе фотокамеры

Сегодня с помощью фотографии можно рассказать историю не только одного конкретно взятого человека, но и целой семьи, целого рода, а порой даже и всего человечества.

Окружной Дом народного творчества предлагает югорчанам показать единство народов, проживающих в Югре, средствами фотоискусства.

К участию в конкурсе приглашаются фотографы-любители от 14 до 55 лет и более, проживающие на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

Приём заявок осуществляется до 11 мая 2022 года по следующим номинациям:

- «Лица народов Югры»;

- «Семейный альбом»;

- «Народные умельцы».

Для участия в конкурсе нужно заполнить заявку на платформе «Google». Заявка доступна по ссылке: https://forms.gle/RTtTiQE7b1iP2oYo7.

Конкурс проводится Окружным Домом народного творчества совместно с Региональным отделением общероссийской общественной организации «Ассамблея народов России»

Контактные телефоны: 8 (3467) 33-30-37, 8 (3467) 32-48-29, e-mail: hto@odntugra.ru – художественно-творческий отдел.

Ср, 02/03/2022 - 11:54

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