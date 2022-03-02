Очерк о судьбе беженцев с Украины

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Семья Людмилы Ивановны Калиниченко приехала в Югру из села Коровий Яр Краснолиманского района Донецкой области в 2014 году. Людмила Ивановна – представитель народа манси, родом из посёлка Сосьва Берёзовского района. Ниже мы представим статью о ней от 2014 года (автор – корреспондент Л. Теткина), по которой можно увидеть реальную картину тех лет, как у людей резко обрывается мирная жизнь, и они, спасая детей и внуков, встают в ряды беженцев. С тех пор прошло 8 лет. Как в России сложилась жизнь семьи Калиниченко из Украины, таким был наш вопрос Людмиле Ивановне.
– Два года назад мы с мужем под Тюменью купили участок земли, построили домик. Оба работаем. Рядом живёт сын Александр, они с женой построили добротный дом, работают, у них в семье пять детей. Сын Виталий и дочь Юля с семьей живут на Украине. У них тут не получилось своевременно оформить гражданство, тогда мы жили в Сосьве, проблемы с транспортом были. Они вынуждены были уехать обратно на Украину. Хоть у нас и Донецкая область, а территория, где мы живём, принадлежит украинским властям. Беспокоюсь очень о детях, внуках. Их там у меня трое. С дочерью созваниваемся, как она говорит, у них спокойно, не стреляют. Каждый месяц отправляю им деньги, иначе им было бы очень сложно жить, хотя зять и сын работают у арендатора на полях.
Хочу, чтобы скорей пришёл мир. Хочу, чтоб дети приехали жить сюда, для этого будем ещё строиться, фундамент под дом планируем закладывать. Буду переманивать их сюда, считаю, что там ничего хорошего для нас нет, не вижу будущего. Тут спокойно.
Светлана Динисламова
Далее материал из газеты «Луима сэрипос» от № 20 (1086), 2014
Семья Калиниченко твёрдо решила остаться в Югре
– На Украине жили мы хорошо, пока войны не было. У нас было своё хозяйство, зажиточными мы не были, но на жизнь хватало. Приняли решение, что нужно уезжать, когда начали бомбить. Наше село не затронули, бомбили рядом. Мы до последнего не хотели уезжать, надеялись, что весь этот ужас прекратится. За детей и внуков было страшно. Поэтому оставили всё и уехали, – вспоминает Людмила Калиниченко.
– Когда началась война, я не могла ни спать, ни есть. Все время думала, как нам дальше жить. Когда не было слышно взрывов, выстрелов, всё тихо и спокойно, мы никуда не едем. Я посадила огород. Как начинают стрелять, думаем, как бы быстрее уехать. Было страшно, над нашим селом постоянно летали военные самолёты. Они летали, чтобы бомбить Луганск и Славянск. Каждое утро встаёшь: слышны взрывы, кругом дым, всё гремит, горит. Конечно, воспоминания остались страшные. Кругом неразбериха, хаос. Всёто, что показывают российские каналы – это абсолютная правда, а то, что показывают украинские каналы – это всё неправда. Украинские власти население Донбасса называют террористами, сепаратистами. Как можно так относиться к гражданам своей страны.
– Дети мои не хотели уезжать, они там родились, выросли, Украина – это их Родина. Мои родственники, которые живут здесь, в округе, постоянно звонили, говорили, чтобы мы поскорее оттуда уезжали. Мы сомневались, не могли долго принять решение, не решались бросить все и уехать. Когда мы поняли, что ждать больше не стоит, решили уезжать в Россию.
Из дома мы выехали 12 августа, взяли только самое необходимое. Не стали брать большие чемоданы, боялись, что нас остановят украинские пограничники. Пересекли границу мы в самом спокойном месте, в Харьковской области. Мы ехали сюда неделю, денег у нас особо не было, поэтому на полпути у нас закончились деньги. Там нам не выдавали ни пенсии, ни пособий. Деньги нам отравила моя двоюродная сестра Светлана. В Сургут мы приехали только 20 августа, сразу сдали необходимые документы в УФМС. После чего дали статус временного убежища, сделали временные медицинские полюсы. В Сургуте мы все, а нас 12 человек, прошли медицинское обследование, после которого младшего сына Виталия положили в больницу. Сейчас очень сильно переживаю за сына. В 2011 году он болел ангиной, которая дала осложнение и перешла в воспаление легких. Тогда у него в лёгких начала скапливаться жидкость, врачи его еле спасли. Он пролежал в больнице три месяца, врачи сказали, что это затемнение в легких так и останется. При обследовании в Сургуте врачи тоже обнаружили изменения, теперь он там находится на дополнительном обследовании. Мы приехали в Ханты-Мансийск. Наши дети встали на учёт в центр занятости. Старший сын Александр по профессии водитель. Дочь Юля училась на швею, её муж Александр работал трактористом. Дети решили остаться в Ханты-Мансийске и начать здесь все с нуля. Конечно, самая большая сейчас проблема для них – это жильё. Все они сейчас живут то у одних родственников, то у других. Для начала хотя бы не большой, но свой угол. Мы с мужем планируем уехать в Сосьву, внуков заберём с собой, пока дети на ноги не встанут. Внуки в Сосьве пойдут в школу. Мы с мужем первое время будем жить в доме моей сестры Раи. Собираемся устроиться в посёлке на работу, чтобы хоть как-то помогать детям.
Когда приехали в Ханты-Мансийск, нам оказали материальную помощь, мы получали продукты, выбрали зимние вещи внукам. Нам оказывают хорошую поддержку, мы это чувствуем. Я хочу сказать огромное спасибо депутатам окружной Думы Татьяне Гоголевой, Надежде Алексеевой и председателю Ассамблеи КМНС Еремею Айпину. Также хочу выразить слова благодарности за оказанную поддержку Людмиле Алфёровой, помощнику первого заместителя губернатора Геннадия Бухтина. Наша семья очень им благодарна. Мы все твёрдо решили, что на Украину больше не вернёмся, останемся жить здесь, на моей Родине. Дети говорят, что когда война закончиться, они будут ездить в Украину, но жить останутся в округе. Я рада, что они приняли такое решение.
Людмила Теткина