Удобно и комфортно - в Кондинскую районную больницу поступили новые многофункциональные кровати

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Удобно и комфортно - в Кондинскую районную больницу поступили новые многофункциональные кровати

Новые комфортные кровати уже применяются по назначению. Немаловажно заметить, что к кроватям прилагаются удобные матрасы, которые легко мыть. «Матрасы довольно мягкие, комфортно на них находиться», — поделился впечатлениями пациент терапевтического отделения БУ «Кондинская районная больница».

Комфортность для больного состоит в возможности занять максимально удобное, естественное положение, которое легко помогут отрегулировать медицинские работники. Так при необходимости можно отрегулировать угол наклона подголовника, подколенной части и изножья кровати. Кроме того, можно поднять боковые ограждения, которые ограничивают пациента, и он не сможет случайно скатиться с кровати. Также они оснащены стойками для инфузионной терапии.

Информация предоставлена Департаментом здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

Ср, 02/03/2022 - 14:28

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