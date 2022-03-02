Удобно и комфортно - в Кондинскую районную больницу поступили новые многофункциональные кровати

- Русский
Новые комфортные кровати уже применяются по назначению. Немаловажно заметить, что к кроватям прилагаются удобные матрасы, которые легко мыть. «Матрасы довольно мягкие, комфортно на них находиться», — поделился впечатлениями пациент терапевтического отделения БУ «Кондинская районная больница».
Комфортность для больного состоит в возможности занять максимально удобное, естественное положение, которое легко помогут отрегулировать медицинские работники. Так при необходимости можно отрегулировать угол наклона подголовника, подколенной части и изножья кровати. Кроме того, можно поднять боковые ограждения, которые ограничивают пациента, и он не сможет случайно скатиться с кровати. Также они оснащены стойками для инфузионной терапии.
Информация предоставлена Департаментом здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры