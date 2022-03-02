Целевое обучение помогает решать кадровые вопросы в окружном кардиодиспансере

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Программа целевого обучения — это хорошо забытое старое, когда в советские времена существовало государственное распределение. Сегодня система гораздо демократичнее: поступать или не поступать по направлению от организации – прерогатива исключительно абитуриента.
Кампания по приёму документов от будущих выпускников школ и студентов медицинских вузов в самом разгаре. Ежегодно число целевиков среди абитуриентов медицинских вузов растет. Программа гарантирует школьникам бесплатное обучение и трудоустройство. Аналогичный принцип действует для выпускников медицинских вузов, поступающих в ординатуру по целевому направлению. Ходатайство на участие в конкурсе направляет лечебное учреждение. Чтобы оказаться в числе претендентов, необходимо пройти конкурсные испытания. В этом году приемная кампания продлится до 15 мая.
Справка: первый этап конкурсного отбора проходит на базе медицинского учреждения. Школьники и студенты, представляют необходимые документы: заявление, справку из образовательного учреждения, характеристику и т.д. Далее конкурсная комиссия формирует списки претендентов для участия во втором этапе конкурса, которые направляются в Департамент здравоохранения ХМАО-Югры.
Ирина Урванцева, главный врач окружного кардиодиспансера: «Кадровый дефицит — проблема актуальная не только для здравоохранения. Универсальным решением задачи может послужить система целевого набора. Расширение мер социальной поддержки медицинских работников, развитие программы «Земский доктор», безусловно, положительно влияют на решение проблемы нехватки специалистов в системе здравоохранения. На мой взгляд, универсальным решением этой стратегической задачи может послужить и программа целевого обучения. Данный проект гарантированно обеспечит медицинские организации квалифицированными кадрами, а молодежь трудовыми местами. Это социальное партнерство отражает современную модель развития образования».
Информация предоставлена Департаментом здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры