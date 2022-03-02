В Берёзовском районе продолжается строительство образовательных объектов

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В Берёзовском районе продолжается строительство образовательных объектов
фото: admhmao.ruфото: admhmao.ru
фото: admhmao.ru

Губернатор Югры Наталья Комарова провела заседание штаба по вопросам возведения объектов капитального строительства во время, которого рассмотрели ход проектирования и строительства объектов образования в Берёзовском районе.

Наталья Комарова напомнила, что в настоящее время в районе одновременно ведётся строительство 5 объектов: детского сада в пгт. Игрим, образовательно-культурных комплексов в д. Хулимсунт и с. Теги, средних общеобразовательных школ в пгт. Берёзово и п. Приполярный. На объектах в Игриме и Приполярном ведутся проектно-изыскательные работы. 19 января текущего года получено разрешение на строительство средней школы на 700 учащихся в Берёзово.

Глава Берёзовского района Павел Артеев доложил о состоянии дел на каждом объекте. Так, строительство школы в Берёзово идёт по графику. Продолжается возведение образовательно-культурного центра в д. Хулимсунт, в составе которого общеобразовательная школа на 140 учащихся и детская школа искусств на 75 мест. Комплекс готов на 81 %.

«В с. Теги завершается строительство образовательно-культурного комплекса, в который входит школа на 100 учащихся и зрительный зал на 100 мест. Ведутся комплексные пусконаладочные работы, монтаж технологического оборудования, – рассказал Павел Артеев. – Готовность объекта – 99,1 %».

Ранее глава Берёзовского района на своей страничке в «Инстаграм» сообщил, что в ходе рабочей поездки по Берёзовскому району он посетил деревню Хулимсунт.

– В Хулимсунте проинспектировал ход строительства образовательно-культурного комплекса на 140 мест. По данному объекту от жителей района в наш адрес часто поступает вопросы. На сегодняшний день готовность комплекса составляет 81 %, т.к. муниципальный контракт с подрядчиком по ряду причин был расторгнут, то сейчас ведётся корректировка сметной документации и готовится все необходимые документы для проведения экспертизы соответствия сметной стоимости оставшихся работ. До конца этого квартала мы планируем провести аукцион и заключить новый муниципальный контракт на завершение строительства образовательно-культурного комплекса, – сообщил Павел Артеев.

Напомним, строительство образовательного комплекса в Хулимсунте началось в 2014 году. По первоначальному плану объект планировалось сдать в декабре 2016 года, затем сроки сдачи несколько раз сдвигались.

Людмила Теткина      

фото: admhmao.ruфото: admhmao.ru
фото: admhmao.ru
фото: admhmao.ruфото: admhmao.ru
фото: admhmao.ru
Ср, 02/03/2022 - 15:01

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